Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ev ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla kurulan Lob'ın Internatıonal, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Tüketici Kalite Zirvesi'ni bu yıl da coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'ne özel olarak Şişli'de Marriot Hotel'de düzenlenen geceye, alanında birçok ünlü isim katıldı.

SEKTÖRÜN LİDERLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Dev organizasyona, önemli şirketlerin ve oluşumların yöneticileri ile sahipleri katıldı. Birbirinden önemli isimleri buluşturan gecede, birçok dalda ödül verildi. Konuklar, sunucu Gökay Kalaycıoğlu eşliğinde ödüllerini aldı.

KISA BİR KONUŞMA YAPTI

Lob'ın Internatıonal Başkanı Fehmi Ustaoğlu, ödül töreni öncesinde kısa bir konuşmada bulunarak konuklara seslendi. 35. yılda Lob'ın ailesini yeniden bir araya getirmeleri nedeniyle mutlu olduklarını belirten Ustaoğlu, törene katılan herkese teşekkürlerini iletti.

KONUŞMALAR VE OTURUMLAR TÖRENE RENK KATTI

Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından başlayan oturumlar ve konuşmalar, törene renk kattı. Başta Eski Bakanlar Bülent Akarcalı, Faruk Özlü ve Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olmak üzere birbirinden önemli isimler konuşmacı olarak salona seslendi.