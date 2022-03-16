Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu - Haberler

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Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu

Lob'ın Internatıonal tarafından bu sene 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, alanında birbirinden ünlü isimleri buluşturdu. Dev gecede, sektörünün lider kurumları ödüllerini aldı.

Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ev ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla kurulan Lob'ın Internatıonal, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Tüketici Kalite Zirvesi'ni bu yıl da coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü'ne özel olarak Şişli'de Marriot Hotel'de düzenlenen geceye, alanında birçok ünlü isim katıldı.

Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu

Dev organizasyona, önemli şirketlerin ve oluşumların yöneticileri ile sahipleri katıldı. Birbirinden önemli isimleri buluşturan gecede, birçok dalda ödül verildi. Konuklar, sunucu Gökay Kalaycıoğlu eşliğinde ödüllerini aldı.

Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu

Lob'ın Internatıonal Başkanı Fehmi Ustaoğlu, ödül töreni öncesinde kısa bir konuşmada bulunarak konuklara seslendi. 35. yılda Lob'ın ailesini yeniden bir araya getirmeleri nedeniyle mutlu olduklarını belirten Ustaoğlu, törene katılan herkese teşekkürlerini iletti.

Lob'ın Internatıonal tarafından 35.'si düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ünlü isimleri buluşturdu

Ustaoğlu'nun konuşmasının ardından başlayan oturumlar ve konuşmalar, törene renk kattı. Başta Eski Bakanlar Bülent Akarcalı, Faruk Özlü ve Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olmak üzere birbirinden önemli isimler konuşmacı olarak salona seslendi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Haberler

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