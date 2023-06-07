Liste yayımlandı! Dolar milyarderlerinden 33'ü İstanbul'da yaşıyor

Dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler listesi yayımlandı. İstanbul'un 33 milyarderle 13. sırada yer aldığı listenin zirvesinde 136 kişi ile New York yer aldı. New York'u 112 milyarderle Hong Kong, 84 ile San Fransisco, 76 ile Moskova ve 75 milyarder ile Londra izledi.

Küresel varlık yönetim şirketi Wealth-X, 2022 yılının "dolar milyarderlerinin yaşadığı kentler" listesini yayımladı. Kuruluşa göre dolar milyarderlerinin yüzde 30'u, dünya genelindeki 16 kentte yaşıyor. İstanbul, 33 dolar milyarderiyle bu listede 13. sırada yer aldı.

NEW YORK LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALDI

En fazla milyarderin yaşadığı şehir ise 136 kişi ile New York oldu. New York'u 112 milyarderle Hong Kong, 84 ile San Fransisco, 76 ile Moskova ve 75 milyarder ile Londra izledi.

1 MİLYON DOLARI OLANLAR "MİLYONER" OLARAK TANIMLANIYOR

Listede zenginler 3 ayrı kategoride gruplanıyor. 1 milyon doları olan milyoner, 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olanlar "ultra yüksek net değerli birey" olarak tanımlanıyor. 1 milyar dolara ulaşanlara ise milyarder deniyor.

MİLYARDER SAYISI AZALDI

Kuruluşun raporuna göre milyarder sayısı geçen yıla göre yüzde 3,5 oranında azaldı. Rapora göre bunun nedeni Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, yüksek seyreden küresel enflasyon ve ABD ile Çin arasındaki gerilim.