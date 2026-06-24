Haberler

Tarım ve Ticaret bakanlıkları heyetleri değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı başkanlığındaki heyet, lisanslı depoculuk sistemi ile tarımsal ürün piyasalarında fiyat istikrarı, şeffaflık ve üretici-tüketici arasındaki sürecin iyileştirilmesini ele aldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı'nın başkanlık ettiği heyet, lisanslı depoculuk sistemi ile tarımsal ürün piyasalarına yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ticaret Bakanlığında yapılan toplantıda, lisanslı depoculuk sisteminin mevcut durumu ve tarla ile market arasındaki fiyat oluşum süreçlerinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirildi.

Paylaşımda, üreticiden tüketiciye uzanan süreçte etkinliğin ve şeffaflığın artırılması, piyasa işleyişinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi ve gıda piyasalarında sürdürülebilir fiyat istikrarının desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımda, üreticilerin korunması ve tüketicilerin güvenilir ürünlere makul fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasa taslağının detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı

İlk vaka geldi! Bir ilçemizde kuduz karantinası başladı

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu