Krizde Esneklik ve Adaptasyon Önemli

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, kriz dönemlerinde doğru stratejinin yeni fırsatları beraberinde getireceğini bildirerek, "Bu noktada bizi ayakta tutacak olan şartlara hızlı adapte olabilme ve esneklik yeteneğimizdir." ifadesini kullandı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, derneğin "Yüz Yüze Söyleşileri" etkinliğinde bu ay Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜGİAD Onursal Üyesi Özdemir ağırlandı.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, "Günümüz dünyasında liderlik, yalnızca büyük bütçeleri yönetmek değil, aynı zamanda insana, topluma, sanata ve geleceğe değer katabilmekle anlam kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonlar liginde ikinci lig oyuncularıyla oynayamazsınız"

Özdemir de 50 yıllık geçmişi olan şirketleriyle 10 yıldır yurt dışında da boy gösterdiklerini kaydetti.

Küresel ölçekte büyük bir rekabet ortamı olduğuna işaret eden Özdemir, "Şampiyonlar liginde ikinci lig oyuncularıyla oynayamazsınız. Ortaklarımızı seçerken buna dikkat ediyoruz. Güçlü yerel ortak, gittiğiniz ülkede bürokrasiyi anlamaya, doğru kaynaklara ulaşmaya yardımcı olur. Biz kendi kültürümüzle, doğrularımızla ve değerlerimizle iş yapıyoruz ama karşı tarafa empoze etmiyoruz. İyi bir uyumlama ve yerel ortakla başarılı olunur. 'Pasta küçük olsun, benim olsun' değil, 'pasta büyük olsun, oradan payım olsun' anlayışı sürdürülebilirliği getirir." ifadesini kullandı.

Özdemir, dünya ekonomisindeki kırılganlıklara ve bölgesel gerilimlerin piyasalar üzerindeki etkisine dikkati çekerek, iş dünyasında en kritik meziyetin "esneklik" olduğunu belirtti.

Küresel gelişmelerin ve Orta Doğu eksenli belirsizliklerin enerji arz güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Jeopolitik krizlerin ve bölgesel çatışmaların piyasalar üzerindeki yansımasını her zaman önceden kestirmek mümkün olmayabiliyor. Örneğin, petrol fiyatlarının 100 doları aşacağını kimse tahmin etmezdi. Kriz dönemleri, doğru stratejiyle yönetildiğinde yeni fırsatları da beraberinde getirir. Bu noktada bizi ayakta tutacak olan, şartlara hızlı adapte olabilme ve esneklik yeteneğimizdir. Dünya Ekonomik Forumu'nda da bu yıl en çok bu 'stratejik esneklik' konusu öne çıktı."

Programın kapanış bölümünde de Çakmaklı, TÜGİAD 40. Yıl Ormanı'nda Özdemir adına dikilen 40 fidanın sertifikasını ve günün anısına hazırlanan plaketi takdim etti.