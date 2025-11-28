Haberler

Limak Holding, Veri Merkezleri Alanında Yatırım Yapma Kararı Aldı

Güncelleme:
Limak Holding, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarının artan altyapı ihtiyaçlarına yanıt vermek için veri merkezleri alanında faaliyet göstermeye başlayacağını duyurdu. Şirket, enerji yönetimi ve mühendislik tecrübesiyle bu yeni alanda yüksek verimlilik ve sürdürülebilir projelere odaklanmayı hedefliyor.

Limak Holding, küresel ölçekte artan dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarının oluşturduğu yeni altyapı ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla veri merkezi (data center) alanında faaliyet göstermek üzere çalışma başlattığını duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde yapay zeka modellerinin hızla büyümesi, geleneksel altyapıların taşıma kapasitesini aşan yeni elektrik ve veri talebi oluşturuyor.

Bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaca yönelik olarak holding, veri merkezleri konusunda başta müteahhitlik olmak üzere yatırım fırsatlarını değerlendirmeye karar verdi.

Enerji tüketimi, kesintisiz erişim ihtiyacı ve sürdürülebilirlik kriterleri sebebiyle veri merkezi yatırımları, güçlü altyapı tecrübesi ve yüksek düzeyde mühendislik kabiliyeti gerektiriyor.

Holdingin enerji üretiminden büyük ölçekli altyapı projelerine kadar uzanan 50 yıllık tecrübesi, bu iş alanına giriş kararının arkasındaki en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Bu doğrultuda şirket hem mühendislik ve müteahhitlik kapasitesini hem de enerji ve altyapı konularındaki tecrübesiyle mevcut portföyünü bütüncül modelle değerlendirmeyi hedefliyor.

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere kadar toplam 14 ülkede projeler üstlenen holding, bu birikimi yeni iş alanına taşıyor.

Teknik zorluğu yüksek ve geniş kapsamlı projelerde holdingin edindiği deneyimin, enerji yönetimi, altyapı kurulumları ve kesintisiz operasyon kabiliyeti gerektiren veri merkezi inşası ve yatırımlarına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.

Holdingin söz konusu kararı, hem grubun mevcut kabiliyetlerinin doğal uzantısı hem de küresel dijitalleşme eğilimlerinin gerektirdiği stratejik adım olarak değerlendiriliyor.

Stratejik girişimle yapay zeka odaklı uygulamaların sürdürülebilir gelişimine destek verilmesi ve enerji-veri altyapısı kesişiminde yeni bir değer alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Müteahhitlik, altyapı geliştirme ve enerji yönetimi konularındaki birikimini kullanarak yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı veri merkezi projelerini ajandasına alan holdingin, söz konusu yeni alandaki fırsatları değerlendirmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
