Libya ile Ticaret Mutabakatı İmzalandı

Libya ile Ticaret Mutabakatı İmzalandı
Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Libya ile mutabakat zaptı imzaladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katıldı.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Mutabakat Zaptı'nın imza törenine katıldı. Bakan Bolat, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi ile JETCO ve Müteahhitlik mutabakatı imzaladı.

