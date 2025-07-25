Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı

Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı
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Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı
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Libya'ya giden bir Türk vatandaşı, aracının deposunu yalnızca 70 liraya doldurabildiğini söyleyerek düşük benzin fiyatlarının kendisini şaşırttığını ifade etti. Vatandaş, "9,5 Libya dinarına depo fulledik" dedi.

Libya'ya seyahat eden bir Türk vatandaşı, aracının deposunu doldurmak için gittiği benzin istasyonunda karşılaştığı fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

DEPOYU 70 LİRAYA DOLDURDU

Depoyu sadece 70 liraya fulleyebildiğini söyleyen vatandaş, "Benzinliğe geldik. Depoyu fullemek istedik, adam 9 buçuk Libya dinarına deponun dolacağını söyledi. Yani 9 dinar tam olarak 70 liraya bu arabanın deposunu doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıbabnig:

İlginç, kimse haberin altına yorum yapmamış utancından :)

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

:))) çünkü ucuyoruz siz bu kardeşinize güvenın :)

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Haber Yorumlarıekolojixx a:

AKEPELİ DİKTATÖR REJİMİN HALKI NASIL KAZIKLADIGININ UYANIŞ HABERİ , HEYYY YOBAZLAR REİSİNİZ BİZE KER KİNİ YORR

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Bende gazı biten çakmağın gazını fullettim birde taş koy yeğen dedim. 100 tl ödedim. Biraz pahalı sanki ama 1 ay gidiyor.

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

troller görmemezlikten gelmiş bu haberi

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Haber YorumlarıMehmet KERİM:

İşlerine gelmemiştir

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