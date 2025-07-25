Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı

Libya'ya seyahat eden bir Türk vatandaşı, aracının deposunu doldurmak için gittiği benzin istasyonunda karşılaştığı fiyat karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

DEPOYU 70 LİRAYA DOLDURDU

Depoyu sadece 70 liraya fulleyebildiğini söyleyen vatandaş, "Benzinliğe geldik. Depoyu fullemek istedik, adam 9 buçuk Libya dinarına deponun dolacağını söyledi. Yani 9 dinar tam olarak 70 liraya bu arabanın deposunu doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.