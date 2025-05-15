LGS Hazırlığı İçin Doğru Planlama ve Motivasyonun Önemi

LGS Hazırlığı İçin Doğru Planlama ve Motivasyonun Önemi
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Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu, LGS sınavına hazırlık sürecinde başarının doğru planlama, stratejik yaklaşım ve motivasyonla elde edileceğini vurguladı. Öğrencilere, son bir ayda hedef odaklı çalışma, deneme sınavları çözme ve psikolojik destek almanın önemini anlattı.

Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Çiğdem Mollaibrahimoğlu, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına hazırlık sürecinde başarının yalnızca yoğun çalışmaya değil, aynı zamanda doğru planlama ve stratejik yaklaşımlara bağlı olduğunu belirtti.

Kolejden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mollaibrahimoğlu, öğrencilerin sınav hazırlığında yüksek performans sergilemeleri için hedef odaklı çalışmalar yürütmelerinin gerekliliğine işaret etti.

Bilginin pekiştirilmesi, sınav temposuna uyum sağlanması ve psikolojik dayanıklılığın korunmasının bu süreçte stratejik planlamayla sağlanabileceğini vurgulayan Mollaibrahimoğlu, özellikle son bir aylık dönemde uygulanması gereken yöntemlere dikkati çekti.

Mollaibrahimoğlu, " Lgs'ye hazırlık sürecinde başarı, sadece çok çalışmakla değil, aynı zamanda doğru bir planlama ve stratejiyle mümkün oluyor. Öğrenciler, sınav için gerekli bilgiyi pekiştirmenin yanı sıra, sınavın temposuna alışarak zihinsel ve duygusal dengeyi korumalı." ifadelerini kullandı.

Zorlu dönemi verimli bir şekilde geçirebilmek için önerilerde bulunan Mollaibrahimoğlu, Lgs'nin son bir ayında öğrencilerin hedefinin, bilgiyi pekiştirmek, deneme sınavlarıyla sınav temposuna alışmak ve zihinsel-duygusal dengeyi korumak olması gerektiğine işaret etti.

Mollaibrahimoğlu, gerçek sınav saatlerine uyarak her gün bir tam deneme sınavı çözülmesi ve yanlışların detaylıca analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu tavsiyelerde bulundu:

"Denemelerde en çok yanlış yapılan ders ve kazanımlar belirlenerek, hedefli test çözümleri yapılmalıdır. Denemelerde süreyi yönetme alıştırması yapılmalı, sorulara takılmaktan kaçınılmalıdır. Belirli bir saatten sonra çalışmayı bırakmak, düzenli uyku uyumak ve kaygıyı azaltacak aktiviteler yapmak önemlidir."

"Psikolojik ve motivasyonel desteğin önemi büyük"

Lgs'ye giden yolda motivasyonun, başarıyı mümkün kılan en önemli faktör olduğunun altını çizen Mollaibrahimoğlu, motivasyonu yüksek olan öğrencilerin, zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine çözüm odaklı yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

Mollaibrahimoğlu, başarının, hedeflerin daha küçük ve sürdürülebilir parçalara bölünmesiyle elde edilebildiğine işaret ederek, "Bu süreçte, psikolojik ve motivasyonel desteğin önemi büyüktür. Öğrenciler, 'Yapamıyorum!' demek yerine, 'Henüz yapamıyorum ama çalışırsam yapabilirim.' diyerek zorluklarla başa çıkabilirler." önerisinde bulundu.

Velilere de sürece dahil olmaları çağrısında bulunan Mollaibrahimoğlu, LGS sürecinin sadece öğrenciyi değil, aileyi de doğrudan etkilediğini anlattı.

Mollaibrahimoğlu, velilerin süreç içerisinde çocukları sadece akademik değil, duygusal yönden de desteklenmesi gerektiğini aktararak, "Çocuğun hedef belirlemesine yardımcı olmak, sürece olan motivasyonunu artıracak şekilde rehberlik yapmak önemlidir. Ayrıca, sınav kaygısı gibi yaygın sorunlarla başa çıkabilmesi için çocuğa psikolojik destek sunulmalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Başarının sadece çok çalışmakla değil, doğru çalışmakla elde edildiğinin altını çizen Mollaibrahimoğlu, şunları aktardı:

"LGS'ye yönelik stratejik çalışma planı hazırlamak, başarıya ulaşmada kritik rol oynar. Uzmanlar, öğrencilerin sadece saatlerce çalışmak yerine, neyi, ne zaman ve nasıl çalışacaklarını belirleyerek hedef odaklı ilerlemelerini öneriyor. Düzenli konu tekrarları, soru çözümü ve deneme sınavları ile öğrenciler, bilgilerini pekiştirip sınav pratiği kazanabilirler. Başarı, disiplinli bir çalışmanın yanı sıra, akıllıca hazırlanmış bir stratejiyle mümkün olur. Bu süreçte dinlenme ve eğlence saatlerinin de plana dahil edilmesi gerektiği unutulmamalıdır."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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