LG, yeni 2026 QNED evo Mini LED TV serisini tanıttı

LG Electronics (LG), yeni 115 inçlik modeli 2026 QNED evo Mini LED TV serisini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni seri, ultra büyük ekran boyutlarını yapay zeka destekli görüntü ve ses teknolojileriyle bir araya getirerek spor, oyun ve ev eğlencesini çok daha etkileyici bir ölçekte sunuyor.

Ürün, Dinamik QNED Renk Pro ve Ultra Hassas Yerel Karatma teknolojileriyle önemli ölçüde geliştirildi.

Dinamik QNED Renk Pro, renk eşlemesini optimize ederek parlak HDR sahnelerde dahi zengin ve doğru tonların korunmasını sağlıyor. Intertek tarafından yüzde 100 renk hacmi sertifikası alan yeni geniş renk gamı, özellikle büyük ekranlarda daha gerçekçi ve etkileyici bir görüntü sunuyor.

LG'nin 3.Nesil ? (Alpha) 8 AI İşlemci teknolojisiyle güçlendirilen yeni QNED evo modelleri, 115 inç'e kadar ekranlarda üstün parlaklık, renk ve detay sunuyor.

Şirketin OLED'deki 13 yıllık bilgi birikimi ile elde edilen görüntü işleme uzmanlığı da bu performansı destekliyor.

Ultra Hassas Yerel Karatma teknolojisi, binlerce yerel karartma bölgesini hassas şekilde kontrol ederek, karanlık sahnelerde ince detayları ortaya çıkarırken parlak alanları net tutuyor. Bu sayede daha derin siyahlar ve daha güçlü kontrast elde ediliyor.

AI işlemci, izleme deneyimini ileri taşıyan akıllı özellikleri de beraberinde getiriyor. AI Süper Yükseltme, derin öğrenme algoritmalarıyla görüntüyü analiz ederek dokuları, kenarları ve ince detayları iyileştiriyor.Böylece büyük ekranlarda bile netliğini korunan yüksek kalitede görüntüler sunuluyor.

AI Resim Pro, sahnedeki yüzleri ve önemli objeleri algılayarak derinlik ve detay hissini artırıyor. Dinamik Ton Eşleme Pro ise her kareyi analiz ederek parlaklık ve netliği optimize ediyor. Bu görsel deneyimi tamamlayan AI Ses Pro, sanal 11.1.2 kanal surround ses ile daha geniş ve etkileyici bir ses sahnesi sunuyor.

İnteraktif spor izleme deneyimi

webOS 26 platformu sayesinde 2026 LG QNED evo TV'ler, spor izleme deneyimini daha interaktif ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor.

Spor Portalı, canlı yayınlar, skorlar, fikstür ve puan durumlarını tek noktada sunarak kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Spor Alarmı ise seçilen takımlar ve ligler için anlık bildirimler sunuyor.

Ayrıca AI Konsiyerj menüsü üzerinden maç istatistikleri ve tahminler kolayca takip edilebiliyor.

Yeni QNED evo TV'ler, yüksek performanslı oyun deneyimi için optimize edilirken, 165 Hz'e kadar VRR, AMD FreeSync Premium ve ALLM desteği sayesinde de hızlı aksiyon sahnelerinde akıcı ve gecikmesiz bir performans sunuluyor.

Hareket Netliği Artırma teknolojisi ise desteklenen modellerde yenileme hızını 330 Hz'e kadar çıkararak hareket bulanıklığını önemli ölçüde azaltıyor.

Portal, bulut oyun servisleri ve web tabanlı oyunlara kolay erişim sağlayan kapsamlı bir platform sunuyor.

webOS 26, Ses Kimliği özelliği ile kullanıcıları tanıyarak kişiselleştirilmiş ana ekran sunuyor. AI Konsiyerj, izleme alışkanlıklarına göre öneriler sunarken, Google Gemini ve Microsoft Copilot destekli çoklu AI entegrasyonu sayesinde kullanıcılar içerik izlerken bilgiye de erişebiliyor.

Tüm bu deneyimler, CES 2026 İnovasyon Ödülü kazanan LG Shield ile gelişmiş güvenlik altında korunuyor.

Farklı ihtiyaçlara uygun boyut seçenekleri

LG'nin 2026 QNED evo serisi, QNED90'dan QNED80'e kadar uzanan Mini LED modelleriyle farklı ekran boyutları ve performans seçenekleri sunuyor.

Serinin amiral gemisi olan 115 inçlik QNED90, Mini LED teknolojisi, Dinamik QNED Renk Pro ve Ultra Hassas Yerel Karatma Ultra ile desteklenen üstün görüntü performansıyla spor ve oyun deneyimini büyük ekrana taşıyor. 100 inçlik QNED85, geniş ekranıyla sinematik içerikleri daha etkileyici bir ölçekte sunarak ev eğlencesi deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

QNED82, QNED8M ve QNED80 modelleri Mini LED teknolojisinin sunduğu netlik ve kontrastı farklı ekran seçenekleriyle sunarken, QNED70 modeli ise boyut, performans ve erişilebilirlik arasında dengeli bir alternatif oluşturuyor.

LG'nin 2026 QNED evo TV serisi, bu ay Kore ve ABD'de, haziran ayında ise Türkiye'de satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Medya Eğlence Çözümleri Başkanı Park Hyoung-sei, "115 inçlik QNED TV, daha sürükleyici ve interaktif izleme deneyimleri sunma vizyonumuzu yansıtıyor. Geliştirilmiş Mini LED teknolojisiyle, kullanıcıları ultra büyük ekran deneyimine bir adım daha yaklaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.