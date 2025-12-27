Lezita, 2025'i yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngörüyor

Beyaz et sektörü üreticilerinden Lezita, iç ve dış pazarda büyümeyi sürdürdüğü 2025'te operasyonel verimliliğini artırırken, yılı yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngörüyor.

Şirket, bu yıl tüketici talebindeki değişimleri yakından izleyerek ürün stratejisini güncellerken, dijitalleşme, kapasite artırımı ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarla rekabet gücünü pekiştirdi.

Turquality programına dahil olup aynı zamanda Avrupa Birliğine (AB) ihracat izni alması, şirketin uluslararası pazarlardaki konumunu da destekledi.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, AA muhabirine, şirketin bu yılki faaliyetlerini ve gelecek beklentilerini anlattı.

Büyümeyi sürdürdükleri 2025'te marka yolculuklarının yeni bir aşamaya taşındığını dile getiren Ergül, tüketiciyi odağına alan yaklaşımları sayesinde iç pazarda konumlarını koruduklarını, ihracatta da ivmelenen tablo ortaya koyduklarını aktardı.

Yılı yüzde 10 büyümeyle kapatmayı öngördüklerini belirten Ergül, "Pratik, güvenli ve lezzetli ürünlere olan talebi doğru okuyarak ürünlerimizi daha geniş kitlelere taşıdık. Yurt dışında ise 70'i aşkın ülkeye ihracat yaparken Turquality marka destek programına dahil olmamız ve AB'ye ihracat izni almamız, küresel marka yolculuğumuzda tarihi bir aşama oldu." ifadelerini kullandı.

Farklı satış kanallarında tüketicilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre şekillendirdikleri dönemsel kampanyalar ve promosyonlarla ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırdıklarına dikkati çeken Ergül, bu yıl sürdürülebilir büyümelerini koruduklarını, tüketicilerle aralarındaki güven bağını güçlendirdiklerini söyledi.

Yılın verimlilik, dijitalleşme ve altyapı yatırımlarının etkilerinin görünür hale geldiği bir dönem olduğunu vurgulayan Ergül, "Üretimden lojistiğe ve tedarik zincirine kadar süreçlerimizi dijital sistemlerle optimize ettik. Hem kapasite hem de operasyonel mükemmellik tarafında önemli yatırımlar gerçekleştirdik." dedi.

Ergül, marka itibarlarını koruma ve geliştirme konusunda proaktif adımlar attıklarını, erişilebilirlik üzerine kurulu fiyat istikrarı stratejileri dolayısıyla müşterileriyle olan bağlarını daha da güçlendirdiklerini kaydetti.

"Her zaman tüketici davranışlarını dinleyen marka olduk"

Yenilikçi iş anlayışlarının doğrudan tüketicilerin hayatında karşılık bulan bir yılı geride bıraktıklarına işaret eden Ergül, her zaman tüketici davranışlarını dinleyen, yaşam alışkanlıklarını yakından takip eden marka olduklarının altını çizdi.

Ergül, marka konumlandırması, ürün çeşitliliği ve yenilikçilik, küreselleşme ve ihracat odaklılık, kanal ve dağıtım stratejilerinin yanı sıra güçlü işbirlikleri ve sponsorluklarla markayı daha geniş kitlelere ulaştırdıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Tüketici alışkanlıkları çok hızlı değişiyor. Artık pratiklik, sağlıklı yaşam ve güven, gıda seçiminde en kritik kriterler. Biz de bu değişimi yakından izleyerek ürün stratejimizi buna göre şekillendiriyoruz. Uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartları, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla iyi tarım ve helal üretim prensiplerine uygun şekilde üretim gerçekleştirerek, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir üretimi garanti ediyoruz."

AR-GE merkezi ve ileri teknoloji altyapıları dolayısıyla raflara birçok yeni ürün sunduklarını anlatan Ergül, söz konusu ürünlerle pazardaki güçlü konumlarını pekiştirdiklerini söyledi.

"Hedefimiz, Lezita'yı uluslararası arenada kalıcı marka haline getirmek"

Mesut Ergül, hedeflerinin markayı sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da güçlü ve kalıcı hale getirmek olduğunu, bu doğrultuda attıkları adımları yeni yatırımlarla ileriye taşıdıklarını vurguladı.

Kahramanmaraş'taki entegre tesis yatırımlarının devreye girmesiyle hem iç pazarda hem ihracatta daha büyük bir hacmi yönetebilir hale geleceklerine dikkati çeken Ergül, "Bu tesis, özellikle Orta Doğu'ya yakınlığı nedeniyle bölgeyi bir ihracat üssüne dönüştürme vizyonumuzun en somut adımı. Özellikle Orta Doğu pazarına olan lojistik yakınlığı, Lezita'nın bu bölgelerdeki ihracat gücünü artıracak, daha hızlı ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi sağlayarak bölgedeki varlığımızı güçlendirecek." diye konuştu.

Ergül, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine de daha yakın olan tesisle iç pazardaki erişimlerinin genişleyeceğine işaret ederek, entegre yapıda damızlık üretiminden kuluçkahaneye, yem fabrikasından kesimhaneye kadar tüm süreçlerin yer aldığını dile getirdi.

Söz konusu yapı dolayısıyla üretim verimliliğini artırarak Türkiye'de beyaz et sektöründe liderliği hedeflediklerini vurgulayan Ergül, şunları kaydetti:

"Ürün tarafında ise sağlıklı, erişilebilir, pratik yaşam çözümlerine yönelik inovasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Turquality programı ve AB ihracat izinleri ise global marka yolculuğumuzu güçlendiren iki önemli kaldıraç. Avrupa pazarındaki ilk adımlarımız başarılı oldu. Ürünlerimiz Avrupa'da da büyük ilgi gördü. Bundan sonraki dönemde Lezita'nın yeni coğrafyalarda daha görünür olduğu, ürün portföyünün daha fazla kültüre hitap ettiği ve markamızın 'Hayatın Lezzeti' vizyonunu dünyaya taşıdığı bir büyüme dönemine adım atıyoruz."