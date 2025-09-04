Levent Pirinçciler, Madeni Sanatkarlar Odası Seçimlerinde Adaylığını Açıkladı

Manisa'da esnaf camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Levent Pirinçciler, ocak ayında yapılacak Madeni Sanatkarlar Odası seçimleri için adaylığını açıkladı. Pirinçciler'in adaylığı, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi-Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Adaylık açıklama programına mevcut oda başkanı Halil Kırlı, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçın, oda yönetim kurulu üyeleri, oda üyeleri ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Toplantıda konuşan mevcut oda başkanı Halil Kırlı, 20 yıl süren görevini bu dönem sonlandırma kararı aldığını belirterek, "2005 yılında devraldığım başkanlık görevimde her üyemize eşit davranmaya gayret ettim. Bu süre boyunca odamıza ve üyelerimize hizmet etmenin gururunu yaşadım. Ağustos ayı toplantımızda yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte, bu görevi daha ileriye taşıyacağına inandığımız Levent Pirinçciler'e tam destek olma kararı aldık. Kararımızın takdirini üyelerimize bırakıyorum. Levent kardeşime başarılar diliyorum." dedi.

"Amacımız işyeri sahibi olamayan üyelerimize işyeri kazandırmak"

1970 Manisa doğumlu olan ve evli, 2 kız çocuk babası olan Levent Pirinçciler, konuşmasında hedeflerini anlattı. 2004 yılında kurduğu ve halen faaliyet gösteren İrempen firmasının sahibi olduğunu belirten Pirinçciler, 2022 yılında kurulan ve başkanı olduğu S.S. Manisa İmalat Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile işyeri sahibi olamayan üyelere modern bir sanayi sitesi kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Pirinçciler, "10 yıldır yürüttüğümüz kooperatif çalışmamızın sonuçlarını en kısa sürede alacağımızı ve üye kayıtlarına başlayacağımızı belirtmek isterim. Odamız, alın terinin ve emeğin evidir. Üyelerimizin yaşadığı maliyet artışları, azalan iş hacmi, haksız rekabet, çırak yetişmemesi, SGK ve vergi yükü gibi sorunların çözümü için üst kuruluşlarımız ve ilgili kurumlarla daha etkin iletişim kuracağız. Hedefimiz odamızın hizmet kalitesini yükseltmek ve üyelerimizi her platformda en iyi şekilde temsil etmektir." ifadelerini kullandı.

Pirinçciler, vizyonlarını ise "Üyelerimizin rekabet gücü kazanmalarını sağlayan, Manisa ekonomisine katkılarını artıran, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla kaliteli hizmet sunan güçlü bir meslek odası" olarak tanımladı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Program sonunda Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi-Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisi önünde lokma hayrı yapıldı. - MANİSA