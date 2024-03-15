Üye Girişi
Haberler

Rusya'da Leningrad NGS'nin 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeli atıldı

Güncelleme:

Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldüğü belirtildi.

Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldüğü belirtildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, yeni ünitenin inşasında ana aşamaya geçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans aracılığıyla katıldı.

Leningrad NGS, 50 yılı aşkın süredir bölgeye uygun fiyatlı ve güvenli elektrik sağlıyor. Halihazırda St. Petersburg ve Leningrad bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 55'inden fazlasını karşılıyor.

Santralin 7'nci güç ünitesinin reaktör binasının temeline beton dökme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtilen açıklamada, temele yönelik çalışmaların yaz aylarında tamamlanacağı, ardından reaktör binasının iç ve dış koruma kaplarının inşaatı, zemin inşaatı ve ekipmanların montajına başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Leningrad NGS'nin yanı sıra Smolensk ve Kolskaya nükleer güç santrallerinde de eski ünitelerin yerini alacak yeni üniteler inşa edilecek. Rusya'da nükleer enerji üretiminin daha da geliştirilmesi yeni sahalara girilmesini gerektiriyor. Urallar'daki nükleer üretimi önemli ölçüde artıracağız ve tüketimin en fazla artacağı tahmin edilen Sibirya ve Uzak Doğu'ya gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Rusya Çevre Enerji Teknoloji Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Seyit Ali Aslan kimdir? AK Parti Hatay- Samandağ Belediye Başkan adayı Seyit Ali Aslan kaç yaşında, nereli? Hamdi Ak kimdir? Memleket Partisi Konya Meram Belediye Başkan Adayı Hamdi Ak kaç yaşında, nereli? Hakan Karabacak kimdir? CHP Eskişehir Beylikova Belediye Başkan Adayı Hakan Karabacak kaç yaşında, nereli? Ahmet Selman Yumuşak kimdir? AK Parti Hatay- Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Selman Yumuşak kaç yaşında, nereli? Gürbüz Güller kimdir? CHP Eskişehir Alpu Belediye Başkan Adayı Gürbüz Güller kaç yaşında, nereli? Bekir Altan kimdir? AK Parti Hatay- Tayas Belediye Başkan adayı Bekir Altan kaç yaşında, nereli? Ramazan Duman kimdir? Gelecek Partisi Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ramazan Duman kaç yaşında, nereli? Ömer Erdal Çelik kimdir? AK Parti Hatay- Kırıkhan Belediye Başkan adayı Ömer Erdal Çelik kaç yaşında, nereli? Şerife Öz kimdir? Gelecek Partisi Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Şerife Öz kaç yaşında, nereli? Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title