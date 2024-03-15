Rusya'da Leningrad NGS'nin 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeli atıldı

Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldüğü belirtildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, yeni ünitenin inşasında ana aşamaya geçilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans aracılığıyla katıldı.

Leningrad NGS, 50 yılı aşkın süredir bölgeye uygun fiyatlı ve güvenli elektrik sağlıyor. Halihazırda St. Petersburg ve Leningrad bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 55'inden fazlasını karşılıyor.

Santralin 7'nci güç ünitesinin reaktör binasının temeline beton dökme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtilen açıklamada, temele yönelik çalışmaların yaz aylarında tamamlanacağı, ardından reaktör binasının iç ve dış koruma kaplarının inşaatı, zemin inşaatı ve ekipmanların montajına başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerine işaret ederek, "Leningrad NGS'nin yanı sıra Smolensk ve Kolskaya nükleer güç santrallerinde de eski ünitelerin yerini alacak yeni üniteler inşa edilecek. Rusya'da nükleer enerji üretiminin daha da geliştirilmesi yeni sahalara girilmesini gerektiriyor. Urallar'daki nükleer üretimi önemli ölçüde artıracağız ve tüketimin en fazla artacağı tahmin edilen Sibirya ve Uzak Doğu'ya gireceğiz." ifadelerini kullandı.