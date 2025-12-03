LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması sonuçlandı

LC Waikiki'nin (LCW) engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları giyim zorluklarına işlevsel, estetik ve moda odaklı çözümler getirmeyi hedefleyen "LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması"nın sonuçları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmanın kazananları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen tanıtımla açıklandı.

LCW'nın engellilere yönelik hazırladığı ve 2022'de hayata geçiridği koleksiyonu LCW Limitless, gençlerin tasarımlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Yarışma kapsamında tasarımcılar, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları giyim zorluklarına işlevsel, estetik aynı zamanda moda odaklı çözümler getirmeyi hedefledi. Ekim ayında başvuruların alındığı yarışmada genç tasarımcılar, engelli bireylerin günlük, iş ve özel yaşamlarına yönelik özgün tasarımlarını üretti.

Yarışmada birincilik ödülünün sahibi olan Aylin Bayraktar ve Gaye Yılmaz, London College of Fashion Özel Eğitimi ve 100 bin lira para ödülü kazandı.

İkinci olan Sude Güner, İMA Moda Yönetimi Eğitimi ve 50 bin lirayla ödüllendirilirken, üçüncülük ödülünü kazanan Sude Aysel Aydın ise İMA CLO 3D Eğitimi ve 25 bin liranın sahibi oldu.

Ayrıca, İris Şemet İMA Özel Ödülü'nü, Ayşe Sıla Kiraz ise Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Genç tasarımcıların projeleri arasında bacak boyunca fermuarların yer aldığı pantolonlar, kolay giyilebilmesi için açılır kapanır detaylara sahip tişörtler ve kol kısmı çıkarılabilen ceketler gibi hayatı kolaylaştıran birçok yenilikçi parça dikkati çekti.

"Bu alanda atılacak çok adım var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, yarışmayı hayata geçirirken modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçladıklarını belirtti.

Akgül, Limitless'ı sürekli gelişen bir harekete dönüştürmenin en büyük hedeflerini olduğunu aktardı.

Bu noktada gençlerin enerjisi ve vizyonu yolculuklarına yeni bir soluk getirdiğini vurgulayan Akgül, "Başvuran tasarımlar beklentilerimizin çok ötesinde bir yaratıcılık ve duyarlılık barındırıyordu. Fakat bu yolculuk henüz bitmedi. Bu alanda atılacak çok adım var. Hedefimiz, bu konuyu geçici bir proje olmaktan çıkarıp, tüm sektör için temel bir standart haline getirmek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Moda Akademisi (İMA) Direktörü Cemal Bayazıt da yarışmanın temel amacının engelli bireylerin giyinirken yaşadığı zorluklara gerçek çözümler üretmek olduğunu kaydetti.

Moda dünyasında çoğu zaman gözden kaçan bu ihtiyaçları görünür kılmak ve genç tasarımcıların bu alanda düşünmesini sağlamak istediklerini aktaran Bayazıt, "Genç tasarımcılar da gerçekten yaratıcı projelerle geldiler ve yarışma sonuçları hem beklediğimizden daha güçlü hem de çok ilham vericiydi. Tasarımların bir kısmının gerçek kullanıcıların geri bildirimleriyle şekillenmesi projeye derin bir sahicilik kattı." değerlendirmesini yaptı.