LC Waikiki'den Bebek Ürünlerinde Yüksek Güvenlik Standartları

LC Waikiki'den Bebek Ürünlerinde Yüksek Güvenlik Standartları
Güncelleme:
LC Waikiki, bebek ürünlerinde çocuk güvenliği standartlarını uyguladığını ve bebek giyim koleksiyonlarını uluslararası test süreçlerinden geçirdiğini duyurdu. 240 binden fazla numuneye yapılan testlerle markanın bebek ürünleri, sağlık ve güvenlik açısından üst düzeyde kontrol altında tutuluyor.

LC Waikiki, bebek ürünlerinde en yüksek güvenlik standartlarını uyguladığını duyurdu. Tüm bebek ürünlerinde Çocuk Güvenliği Standardı'nı esas alan markanın organik ürünlerde ise uluslararası birimler tarafından onaylı sertifikası bulunuyor.

LC Waikiki, bebeklere özel ürettiği tüm tekstil ürünlerini, dünya standartlarında test süreçlerinden geçirerek miniklerin hem sağlığını hem güvenliğini ön planda tutuyor. Markanın bebek giyim koleksiyonları, üretimin her aşamasında detaylı kontrollerle denetlenirken, kullanım kolaylığı ve güvenlik açısından da özenli bir tasarım sunuyor.

Bir yılda 240 binden fazla numuneye 1,5 milyona yakın test yapıldı

Yapılan açıklamaya göre, tüm bebek ürünlerinde kumaşlardan baskılara kadar çeşitli güvenlik testleri uygulayan LC Waikiki, bebeklerin hassas cildiyle uyumlu şekilde üretim yapıyor. LC Waikiki laboratuvarlarında günlük ortalama 1100 numuneye yaklaşık 3 bin 800 ekolojik, 3 binden fazla tekstil olmak üzere 7 bine yakın test yapılırken son bir yılda 240 binden fazla numuneye 1,5 milyona yakın test yapıldı. Ürünlerde kullanılan kumaşlar ise baskılarda yer alan boyar maddeler, alerjiye yol açabilecek maddeler ve kimyasallar açısından test ediliyor. Ürünlere yapılan nakışlarda bebeğin tenini acıtmaması ve tahriş etmemesi için ek bir kumaş kullanılıyor. Organik ürünlerde ise uluslararası birimler tarafından onaylı sertifika bulunuyor. Ayrıca 0-9 ay aralığındaki bebeklerin tenine doğrudan temas eden ürünlerde, cildin tahriş olmaması için ense etiketi kullanılmıyor.

Çocuk güvenliği standardı uygulanıyor

Açıklamaya göre LC Waikiki, tüm bebek ürünlerinde Çocuk Güvenliği Standardı'nı esas alıyor. Bu kapsamda 0-12 aylık bebeklerin tenini çizmemesi için payet, taş gibi süslemeler kullanılmıyor, ayak ve parmağa dolanmaması için de uzun ipler temizleniyor. Oynar düğme yerine sabit düğme kullanılıyor. Fermuarlı ürünlerde bebeğin cildini rahatsız etmemesi için fermuarın çeneye gelen kısmı kumaş ile kaplanıyor. Bunların yanında bebek ürünlerinde kullanılan uzantılar dünya standartlarına uygun ölçülerde tasarlanıyor, böylece herhangi bir yere takılma riski minimize ediliyor.

Her ürün yüzde 100 metal dedektör kontrolünden geçiyor

Tulumdan montlara kadar geniş ürün yelpazesinde kullanılan çıtçıt ve fermuarlar, dünya standartlarında mukavemet testlerine tabi tutuluyor. Çıtçıtların bebeğin yutabileceği şekilde kopmaması ve cilde zarar vermemesi için özel olarak test yapılıyor. Fermuar uçlarının bebeklerin cildine zarar vermemesi için de koruyucu kumaş detayları ekleniyor.

Marka, bebek ve çocuk ürünlerinin üretim sürecinde olası metal artıkların önüne geçmek için tüm ürünler yüzde 100 oranında metal dedektör kontrolünden geçiriliyor. Bu sayede kırık iğne gibi üretim kaynaklı kalıntıların önüne geçilerek maksimum güvenlik sağlanıyor. - İSTANBUL

