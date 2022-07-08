Lavanta Kokulu Köy'de sezon devam ediyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kuyucak köyünde iris çiçeği ile başlayan gül ile devam eden görsel şölen yerini bu sıralar mor rüya lavantaya bıraktı.

Sezon yeni başlamasına rağmen lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bahçelere yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler daha köye girmeden lavanta kokusunu içlerine çekerek güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Yerel üreticiler kazanıyor

Üreticilerden bilgi alan ziyaretçiler, dondurmadan bala kadar, lavantadan üretilen birçok ürünü tatma imkanı bulurken, yöresel ürünleri satın alarak üreticilere destek oluyor. Hasat edilen lavantalar distilasyon fabrikalarında işlenerek lavanta yağı ve suyu elde edilerek ekonomiye kazandırılıyor. Lavanta yağı ve suyu kozmetik sektörünün yanı sıra ilaç ve gıda sanayinde de oldukça fazla kullanılıyor.

Proje tersine göçü teşvik etti

2016 yılında uygulanan Lavanta Kokulu Köy Projesi ile adı Türkiye sınırlarını aşan Kuyucak Köyü'nde kırsal turizm ile çiftçilere alternatif gelir sağlanmış oldu. Çiftçilerin gelir düzeylerinde önemli ölçüde artış meydana geldi. Proje sonrasında köye tersine göç başladı. Isparta lavanta üretiminde birinci sırada yer alırken, 2021 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilde 7 bin 32 dekar alanda lavanta üretimi yapıldı ve bin 436 ton ürün elde edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi