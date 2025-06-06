Lapseki Kirazının Hasadı Başladı: Çay Bardağına Sığmayan Lezzet

Lapseki Kirazının Hasadı Başladı: Çay Bardağına Sığmayan Lezzet
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, çay bardağına sığmayan ve iriliğiyle meşhur 'Ziraat 900' cinsi kirazların hasadına başlandı. Kirazlar, 400 ile 700 TL arasında satışa sunulurken, ilçede kiraz üretimi 7-10 bin dekar arasında yapılıyor.

Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazının hasadına başlandı

Lezzeti ve iriliği ile meşhur Lapseki kirazı, çay bardağına sığmıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Lapseki ilçesinde, çay bardağı boğumundan geçmeyen kirazların hasadına başlandı. Lezzeti kadar iriliğiyle de meşhur olan, çay bardağına sığmayan ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlar tüketiciyle buluşuyor. Bardağa sığmayan kirazın kilosu 400 ile 700 TL fiyat aralığında tüketiciyle buluşuyor.

Çanakkale'de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor. Lapsekili üreticiler, bir süredir kiraz hasadına devam ediyor. Her gün toplanan kirazlar İstanbul'a hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor. Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlar toplanmaya başladı. Lapseki'de bu yıl yaklaşık 7 bin ile 10 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapılıyor. Bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz halde 400 TL'den başlayaN fiyatlara, piyasada 400-500 TL arası fiyatlara arasında satılıyor. 13 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz ise çay bardağına sığmayan, hem lezzeti hem de boyutuyla iddialı olduğu kirazlarını bahçesinde 600-700 TL arasında satıyor.

Lapseki ilçesinde 13 yıldır kiraz üretimiyle uğraşan Cihat Gündüz, "Son 1 haftaya girdik bunda. Birleştiği zaman, koyulaştığı zaman zaten bardağa girmiyor. Çok iyi piyasa, iç piyasaya gidiyor. Yani internetten otobüslere, burdaki hasta yakınları, insanlar eşine dostuna hediye götürüyor. Memnunuz, fiyatlardan çok memnunuz. Meyve hailinde de 400-500 liraya gidiyor ama biz ayağımızda da o paralara 600-700'e kadar veriyoruz. Lapseki devi dediğimiz bu kiraz, çay bardağına girmeyen bir kiraz. İyi bir kiraz çok irileşiyor. İyi de piyasada yeri var. Yani en erken olgunlaşan en iri kiraz. Karpuz çok yoğunlaşmadan, şeftali çok olmadan çıktığı için piyasada ciddi rağbet görüyor. Bakım şart. Kalsiyumunu, potasyumunu düzenli olarak veriyoruz. Birde burada ilçe tarım müdürümüz de çok ilgileniyor bizimle. Buraya tuzaklar kuruyoruz sinekler vesaire falan. Yani hepsi bir yerde güzel bir ürün çıkıyor ortaya" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Ekonomi
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