LAAD Savunma ve Güvenlik fuarında Koluman'a yoğun ilgi

Koluman Holding, 11-14 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Jenerio şehrinde gerçekleştirilen Savunma ve Güvenlik Fuarı LAAD 2023'de yerini alarak ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Amerika kıtasının en büyük savunma fuarlarından LAAD 2023, 38 bin 350 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Fuara katılan Koluman Holding ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Koluman Holding burada 8x8 zırhlı taktik tekerlekli platform aracı yerli ve milli DERMAN'ı üst düzey heyetlere tanıttı. Savunma Sanayi (SSB) Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ve SSB Kurumsal Yönetim Başkanı Emin Asıltürk Koluman standını ziyaret ederek desteklerini ifade etti.

Koluman'ı ziyaret edip DERMAN hakkında bilgi alanlar arasında Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, Brezilya'daki Askeri Ataşe Albay Serdar Apaydın, Paraguay Savunma Bakanlığı'ndan General Hector Grau, Paraguay'ın Brezilya Askeri Ataşesi Pedro Gustavo Rodriguez Martinez, Avusturya Savunma Bakanlığı heyetinden Hava Araçları Bölüm Başkanı Michael Freigassner, Hava Araçları Bölüm Yöneticisi Jörg Freistatter, Silah Sistemleri ve Mühimmat Bölümü Yöneticisi Marg. Georg Kollmann, Angola Savunma Bakan Yardımcısı ve Askeri Projeler Başkanı General Alfonso Carlos Neto, Brezilya Deniz Kuvvetleri Komuta Kademesi ve birçok ülkeden üst düzey diplomatlar ile askeri yetkililer yer aldı.

'ÇOK YAKINDA İHRACAT ROTAMIZ BURAYA DA ULAŞACAK'

Koluman Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Önder Ege, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Angola, Brezilya, Avusturya ve Paraguay ülkelerinin DERMAN 8X8 ile yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Derman'a duyulan ilgi bizi tabi ki çok mutlu etti. Önümüzdeki süreçte Avrupa ve Asya'da savunma fuarlarına katılımlarımız ve B2B çalışmalarımız devam edecek. Türk savunma sanayi için yeni bir başarı hikayesi olan DERMAN'ı birçok ülkede görmemiz çok yakındır. Ancak her daim önceliğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamaktır. Askeri projeler yanında sivil ürünlerimiz bakımından da Rio'da verimli B2B görüşmelerimiz oldu. Çok yakında ihracat rotamız buraya da ulaşacak. Amerika'yı bir bütün ve çok önemli bir pazar olarak görüyoruz. Başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere tüm katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.