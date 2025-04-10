L'Oréal, dünya çapında Dermatoloji Hareketi Programı'nı başlatıyor

L'Oréal, dünya çapında cilt sağlığına erişimi artırmak için 20 milyon euroluk 'Act for Dermotology (Dermatoloji Hareketi) Programı'nı başlatıyor.

L'Oréal Grup, Dermatolojik Güzellik Bölümü öncülüğünde hayata geçirilen 'L'Oréal Act for Dermatology (Dermatoloji Hareketi) Programı'nı duyurdu. Şirket, beş yıl boyunca geçerli olacak ve 20 milyon Euro bütçe ayrılan bu program ile dünya genelinde cilt hastalığı olan 2,1 milyar insana destek olmayı ve cilt sağlığına erişimi demokratikleştirmeyi hedefliyor. Program kapsamında, L'Oréal Grup ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında tarihi bir iş birliği gerçekleşti. Bu iş birliği, DSÖ'nün yaygın cilt hastalıklarının yanı sıra ihmal edilen tropikal hastalıkların neden olduğu cilt sorunlarıyla mücadele çabalarını destekleyecek ve cilt hastalıklarının küresel etkisi konusunda farkındalığı artıracak

"Herkes için, her yerde cilt sağlığına erişim"

L'Oréal Dermatolojik Güzellik Bölümü Başkanı Myriam Cohen-Welgryn iş birliğiyle ilgili olarak; "Program, cilt hastalıklarının fiziksel, zihinsel ve duygusal yükünü taşıyan milyarlarca insanın cilt sağlığı hizmetlerine erişiminde yaşadığı zorlukları ele alarak yaşamlarını iyileştirme konusundaki kararlılığımızı temsil ediyor. Dermo-kozmetik alanında lider olarak harekete geçme sorumluluğumuz var. Dermatologlar, sağlık çalışanları, bilimsel kuruluşlar ve Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel organizasyonlarla yakın iş birliği içinde çalışarak, herkes için, her yerde cilt sağlığına erişimi sağlama misyonunu üstleniyoruz. Bu amacımıza da kapsayıcı şekilde hiçbir toplumu geride bırakmadan ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Dermatoloji Çölleri: Küresel bir kriz

L'Oréal Dermatolojik Güzellik Bölümü (LDB) ile Uluslararası Dermatoloji Dernekleri Birliği (ILDS) ortaklığında başlatılan Küresel Cilt Sağlığı Erişimi Gözlemevi çalışmasının ilk sonuçları 194 ülkeden çarpıcı veriler sunuyor. Araştırmaya göre, ülkelerin üçte birinden fazlasında 100 bin kişiye bir veya daha az dermatolog düşüyor. Bu sonuçlar, en az 3,5 milyar insanın cilt sağlığı hizmetlerine erişiminin ciddi şekilde kısıtlı olduğu, "dermatoloji çöllerinde" yaşadığı anlamına geliyor. Ekim 2024'te başlatılan çalışma, dermatologların küresel dağılımını, hastaların karşılaştığı engelleri ve bu "dermatoloji çöllerinde" alternatif cilt sağlığı hizmetlerinin erişimini araştırıyor. Sonuçların 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.

Cilt sağlığına erişimde acil eylem çağrısı

Massachusetts General Hospital, Harvard Tıp Fakültesi Küresel Sağlık Dermatolojisi Direktörü, ILDS Uluslararası Dermatoloji Vakfı (IFD) Başkan Yardımcısı ve Cilt Gözlemevi Baş Araştırmacısı Esther Freeman durumu şöyle özetledi: "Cilt hastalıkları olan insanlar için sağlık hizmetlerine erişim kriziyle karşı karşıyayız. Dermatolog ve eğitimli sağlık çalışanı eksikliği, 'dermatoloji çölleri' oluşturarak milyonlarca insanın cilt hastalıklarının teşhis ve tedavisinden mahrum kalmasına neden oluyor. Bu, ciddi hatta hayati sonuçlara yol açabiliyor. Acilen eylem çağrısıyla karşı karşıyayız. Sağlık çalışanlarını güçlendirmeli, hükümetlerle iş birliği yaparak cilt sağlığını küresel gündeme taşımalıyız."

Cilt sağlığına erişimdeki engelleri aşmak

20 milyon euro bütçeli, beş yıllık L'Oréal Act for Dermatology fonu, cilt sağlığı erişimindeki açıkları kapatmak için dört temel stratejiye odaklanıyor:

Bilgiye Öncülük Etmek: Cilt sağlığına erişimdeki engeller, renkli ciltlerle ilgili bilgi eksiklikleri, iklim değişikliğinin etkileri ve cilt hastalıklarına bağlı damgalanmanın etkileri gibi konularda ileri araştırmalara yatırım yapılıyor.

Farkındalığı Artırmak: Cilt sağlığını kamuoyu gündemine taşıyarak, kamu ve özel sektörü harekete geçirmek ve STK'larla iş birliği yaparak politika değişikliklerini teşvik etmek amaçlanıyor.

Eğitimi Güçlendirmek: Dünya çapında sağlık çalışanlarının cilt hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilmesi eğitim programları destekleniyor. Ayrıca, düşük-orta gelirli ülkelerde bilimsel yayınlara erişimi destek adına 2 milyon euroluk yatırım yapılıyor.

Çözümleri Ölçeklendirmek: 'Eylem Tankı'na yatırım yaparak, bölgelere uygun en iyi çözümlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, L'Oréal ve ILDS'in 2011 yılında başlattığı Uluslararası Dermatolojide Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nden çıkan yüksek etkili projeler hayata geçirilecek.

DSÖ x L'Oréal dermatolojik güzellik (LDB)

Yapılan açıklamaya göre, LDB ve DSÖ arasındaki bu önemli iş birliği; akne, atopik dermatit, sedef hastalığı ve vitiligo gibi yaygın cilt hastalıklarının yanı sıra ciltle ilgili ihmal edilen tropikal hastalıkların (cilt NTD'leri) küresel gözetimini sağlayacak. Bu iş birliği, WHO'nun bu kritik sağlık sorunlarıyla mücadele kapasitesini önemli ölçüde genişletecek. Cilt sağlığının küresel sağlık gündeminde giderek daha fazla ön plana çıktığı bu dönemde bu iş birliği büyük bir önem taşıyor. Mayıs 2025'te gerçekleşecek 78'inci Dünya Sağlık Asamblesi'nde, cilt hastalıklarının küresel bir halk sağlığı önceliği olarak ele alınması bekleniyor. - İSTANBUL