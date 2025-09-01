L'Oréal Türkiye'nin Yeni Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova Oldu

L'Oréal Türkiye, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Vanya Panayotova'yı Ülke Genel Müdürü olarak atadı. Panayotova, şirket bünyesine katıldığı 2018 yılından bu yana önemli başarılar elde etti ve yeni dönemde dijital dönüşüm ile sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanacak.

Tekno-Güzellik şirketi L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Şirket Romanya ve 9 ülkenin bağlı olduğu Adria-Balkan Ülkeleri Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten deneyimli yönetici Vanya Panayotova, 1 Eylül 2025 itibarıyla L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

L'Oréal Türkiye'nin yeni Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova oldu. Şirket bünyesine 2018 yılında Romanya Genel Müdürü olarak katılan Panayotova, öncesinde küresel şirketlerde; Balkanlar, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan geniş bir coğrafyada yöneticilik yaptı. Şirket çatısı altındaki 6 yılı aşkın sürede Romanya ve Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek'ten oluşan Adria-Balkan pazarında şirketin satışlarını iki katından fazla artıran Panayotova, sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımı ve ekip gelişimine verdiği önemle tanınıyor.

Vanya Panayotova yeni dönemde L'Oréal Türkiye'nin dijital dönüşüm, tüketici odaklılık ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. - İSTANBUL

