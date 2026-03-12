Teknik destek programının 1. dönem başarılı orojeleri açıklandı

Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı 1. dönem kapsamında başarılı bulunan 5 proje, KUZKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında birinci dönemde desteklenecek başarılı projeler açıklandı. KUZKA tarafından 9 Şubat tarihinde ilan edilen "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında birinci dönem başvurusu alınan projelerden toplamda 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

Program kapsamında KUZKA, TR82 Bölgesi'nde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yerel ürünlerin ticarileştirilmesine, markalaştırılmasına ve KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor.

Proje başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek

KUZKA "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" 2026 yılı 31 Aralık son gününe kadar proje başvuruları için açık tutulacak. İki aylık (Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık) dönemler şeklinde projelerin kabul edildiği programda, dönem sonlarında değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı projeler ilan ediliyor. - KASTAMONU

