Haberler

Teknik destek programının 1. dönem başarılı orojeleri açıklandı

Teknik destek programının 1. dönem başarılı orojeleri açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), '2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı' kapsamında başarılı bulunan 5 projeye destek verme kararı aldı. Program, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerindeki yerel ürünlerin ticarileştirilmesine ve KOBİ'lerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı 1. dönem kapsamında başarılı bulunan 5 proje, KUZKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında birinci dönemde desteklenecek başarılı projeler açıklandı. KUZKA tarafından 9 Şubat tarihinde ilan edilen "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" kapsamında birinci dönem başvurusu alınan projelerden toplamda 5 proje desteklenmeye hak kazandı.

Program kapsamında KUZKA, TR82 Bölgesi'nde yer alan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yerel ürünlerin ticarileştirilmesine, markalaştırılmasına ve KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunacak projelere, danışmanlık desteği sağlayacak.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, projelerin uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor.

Proje başvuruları 31 Aralık'a kadar devam edecek

KUZKA "2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı" 2026 yılı 31 Aralık son gününe kadar proje başvuruları için açık tutulacak. İki aylık (Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık) dönemler şeklinde projelerin kabul edildiği programda, dönem sonlarında değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı projeler ilan ediliyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek

Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spikerin Galatasaray için söyledikleri olay oldu

"Bana en çok haz veren onlar" dedi, ortalık yıkıldı
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü