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KUZKA’dan Sinop trafiğine akıllı ulaşım desteği

KUZKA’dan Sinop trafiğine akıllı ulaşım desteği
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sinop’ta yürütülen "Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sinop'ta yürütülen "Akıllı Ulaşım Sistemleri Danışmanlık Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, projenin uygulama sürecinde gelinen aşama ile şehir trafiğini rahatlatmaya yönelik hazırlanan çözüm önerileri ele alındı. Prof. Dr. Halim Ceylan tarafından hazırlanan çalışma toplantıda sunuldu. Sunumda kent merkezindeki 2,5 kilometrelik ana ulaşım aksında gerçekleştirilen incelemeler ile 5 ana kavşakta yapılan trafik sayımlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Mevcut trafik hareketliliğinin modellenerek sorunlu noktaların bilimsel veriler ışığında analiz edildiği belirtildi.

Çalışma kapsamında kısa vadeli trafik düzenlemeleri, otopark planlaması, kavşak geometrileri ve koridor düzenlemelerine ilişkin farklı alternatifler hazırlandı. Geliştirilen çözüm önerilerinin muhtemel sonuçları mikro trafik simülasyonlarıyla test edildi.

KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, çalışmanın Bölgesel Turizm Master Planı kapsamında üç il için hazırlanan 48 projeden biri olduğunu belirtti. Projenin altı aylık yoğun bir çalışmayla hazırlandığını kaydeden Eraslan, ortaya çıkan eylem planının özellikle turizm sezonunda yaşanan trafik yoğunluğunun daha etkin yönetilmesinde Sinop'a yol göstereceğini ifade etti.

Sunumun ardından açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Özarslan, "Bugün önümüze konulan veriler içerisinden Sinop'un şehir yapısına, ihtiyaçlarına ve imkanlarına en uygun olanları değerlendireceğiz. Hangi kavşakta hangi düzenlemeyi yapabiliriz, hangi uygulamayı kısa vadede hayata geçirebiliriz, otopark yönetimimizi nasıl daha etkin hale getirebiliriz, trafik akışını hangi müdahalelerle daha güvenli ve hızlı hale getirebiliriz; bunları ilgili bütün kurumlarımızla birlikte ele alacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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