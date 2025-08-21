Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Çalıştayı Erzurum'da Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu" çalışmaları kapsamında, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Erzurum, Erzincan ve Bayburt Bölge Paydaşları Çalıştayı düzenlendi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın yanı sıra, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki üniversitelerden, kamu kurumlarından, yerel yönetimlerden ve kooperatiflerden çok sayıda yönetici ve temsilci katıldı.

Programın açılışında konuşan KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Sinan Beyazbulut, kalkınma ajanslarının geçmişten bugüne geçirdiği süreçleri özetleyerek, 2040 yılına kadar dünyada ve ülkemizde öngörülen değişimlere paralel olarak ajansların üstlenmesi gereken rollere dikkat çekti. Beyazbulut, katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin ajansların gelecek vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Çağrı Duyurusu" hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra üç ayrı oturum halinde düzenlenen masa çalışmalarında; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının geçmiş faaliyetleri, mevcut durumu ve gelecek vizyonuna ilişkin paydaş görüşleri alındı.

Katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin kayıt altına alındığı çalıştay, oturumların tamamlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM