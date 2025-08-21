Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Çalıştayı Erzurum'da Gerçekleştirildi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Çalıştayı Erzurum'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen 'Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu' çalışmaları kapsamında KUDAKA tarafından Erzurum'da bölge paydaşları çalıştayı yapıldı. Katılımcılar, kalkınma ajanslarının geleceği hakkında görüşlerini paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Ufuk 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu" çalışmaları kapsamında, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından Erzurum, Erzincan ve Bayburt Bölge Paydaşları Çalıştayı düzenlendi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya; Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın yanı sıra, Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerindeki üniversitelerden, kamu kurumlarından, yerel yönetimlerden ve kooperatiflerden çok sayıda yönetici ve temsilci katıldı.

Programın açılışında konuşan KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Sinan Beyazbulut, kalkınma ajanslarının geçmişten bugüne geçirdiği süreçleri özetleyerek, 2040 yılına kadar dünyada ve ülkemizde öngörülen değişimlere paralel olarak ajansların üstlenmesi gereken rollere dikkat çekti. Beyazbulut, katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin ajansların gelecek vizyonu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Çağrı Duyurusu" hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Daha sonra üç ayrı oturum halinde düzenlenen masa çalışmalarında; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının geçmiş faaliyetleri, mevcut durumu ve gelecek vizyonuna ilişkin paydaş görüşleri alındı.

Katılımcıların değerlendirme ve önerilerinin kayıt altına alındığı çalıştay, oturumların tamamlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Valilik'ten kritik talimat
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Kanlı plan için ilk adım atıldı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Cumhur Reyonu projesi geliyor! Marketlerdeki ürünlerin fiyatları bir anda düşecek

Zincir marketlerde yeni dönem! Cumhur Reyonu projesi geliyor
Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti

17 yaşındaki Yağmur'u öldüren sözleşmeli erden pişkin savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Kerem Aktürkoğlu'ndan olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.