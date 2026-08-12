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Ayvalık'ta 6 Bin Tonluk Zeytinyağı Lisanslı Depo Projesine Destek

Ayvalık'ta 6 Bin Tonluk Zeytinyağı Lisanslı Depo Projesine Destek
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Ayvalık'ta kurulacak 6 bin ton kapasiteli Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk Tesisi için GMKA ile teknik proje destek protokolü imzalandı. Proje, üreticilere finansman kolaylığı ve kalite artışı sağlamayı hedefliyor.

Ayvalık'ta kurulması planlanan 6 bin ton kapasiteli Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk Tesisi için teknik proje desteği protokolü imzalandı. Projenin, zeytinyağı sektöründe kaliteyi artırması, üreticilere finansman kolaylığı sağlaması ve bölgesel kalkınmaya katkı sunması hedefleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar'ın katılımıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda (GMKA) düzenlenen törende, Kuzey Ege Zeytinyağı Lisanslı Depoculuk ve Tarım A.Ş. için teknik proje desteği protokolü imzalandı.

Protokol, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar tarafından imza altına alındı. Ayvalık'ta kurulacak tesisin teknik proje çalışmalarına GMKA tarafından destek sağlanacağı bildirildi.

1 Nisan 2026 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayıyla kurulan ve merkezi Ayvalık olarak tescillenen Kuzey Ege Zeytinyağı Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk A.Ş., Balıkesir, Çanakkale ve İzmir illerini kapsayan Kuzey Ege üretim havzasına hizmet verecek.

Proje kapsamında ilk etapta 6 bin ton depolama kapasitesine sahip lisanslı depo tesisi kurulması planlanıyor. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alan ve toplam 14 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilmesi öngörülen yatırımın, yaklaşık 6 milyon dolar büyüklüğünde olması hedefleniyor.

Yetkililer, lisanslı depoculuk sistemi sayesinde zeytinyağının standartlara uygun, analiz edilmiş ve izlenebilir şekilde depolanacağını, üreticilerin elektronik ürün senedi (ELÜS) sistemiyle finansmana erişim imkanına kavuşacağını belirtti. Projenin aynı zamanda kayıt dışılığın azaltılması, ürün kalitesinin korunması ve üreticilerin hasat döneminde düşük fiyatla satış yapmak zorunda kalmasının önüne geçilmesi açısından önemli katkılar sunacağı ifade edildi.

Ayvalık Ticaret Odası, Edremit Ticaret Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ile çok sayıda ticaret odası ve ticaret borsasının ortak olduğu yatırımın, bölgesel ölçekli güçlü bir iş birliği modeliyle hayata geçirildiği belirtildi.

Projenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında desteklenen yatırımlar arasında yer aldığı ve Kuzey Ege zeytinyağı sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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