Kuzey Ege Turizmi Kurban Bayramı'na Hazır

Kuzey Ege Turizmi Kurban Bayramı'na Hazır
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde oteller Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki doluluk oranları %60'lara ulaşırken, bayram tatilinde tam doluluğun sağlanması bekleniyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölgenin iç turizm için cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Kuzey Ege turizmi Kurban Bayramı tatiline hazır

Kuzey Ege'de Kurban Bayramında otellerin tam doluluğa ulaşması bekleniyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde turizmciler Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Bölgedeki otellerde doluluk oranları şimdiden yüzde 60'lara ulaşırken, bayram tatilinde tam doluluğa ulaşılması bekleniyor.

Kuzey Ege'nin yeni turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Edremit, Kuzey Ege'nin tam merkezinde bir alışveriş, iş ve finans merkezi konumunda. Bergama'dan Truva'ya uzanan geniş bir coğrafyada yer alan bu bölge, Kaz Dağları ve Madra Dağı eteklerinde yeni bir turizm merkezi haline geliyor. Bizim bölgemiz iç turizm odaklı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden iç turizmi için misafirlerimiz gelecek. Otellerimiz hazır. Şu anda yüzde 50-60 oranında doluluk var, bayramla birlikte tam doluluğa ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Adrina Termal Otel Genel Müdürü Ceyhun Özhan ise yaptığı açıklamada, "Şu an rezervasyonlarımız yüzde 55-60 bandında. Bayrama kadar bu oranın yüzde 80-85 seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Bölgenin İstanbul ve diğer metropollere yakınlığı, denizi, termali ve doğal güzellikleri tatilciler için cazip hale geliyor. Tatilin uzun olması turizm açısından her zaman daha faydalı olurdu. Kamu kadar özel sektör çalışanları da tatil için fırsat kolluyor" şeklinde konuştu.

Yetkililer, başta Kaz Dağları ve termal tesisler olmak üzere Ayvalık, Cunda, Güre, Bergama ve Çanakkale gibi önemli destinasyonlara yoğun talep beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Ekonomi
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