Altın satışlarında yeni zorunluluk getirildi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, çekili kıymetli maden satışına dair yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmeleri 'Kuyum Ticareti Yetki Belgesi' ibraz etmek zorunda olacak. Ayrıca, faturaya belge numarası işlenecek. Satış sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tarafından ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulması gerekecek.

Çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" sunulacak.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, "Çekili Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge" yayımladı. Buna göre, çekili kıymetli maden satışı yapılırken, gerçek kişi kuyum işletmelerince "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" ibraz edilecek ve düzenlenecek faturaya söz konusu belge numarası işlenecek.

VERGİ LEVHASI DA SUNULACAK

Satış sırasında, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tarafından ana faaliyet kodunun yer aldığı barkodlu vergi levhası da sunulacak.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Dürüst esnafın korunması için bu uygulama güzel. Kaçak göçek yapanların önü kesilir

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