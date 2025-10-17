Haberler

Kuveyt Türk, 2025'te Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası Ödülünü Kazandı

Kuveyt Türk, International Finance Awards tarafından 'Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası' unvanına ikinci kez layık görüldü. Banka, yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı dijital çözümleriyle dikkat çekiyor.

Kuveyt Türk, katılım finans alanındaki yenilikçi ürün ve hizmetleriyle International Finance Awards tarafından " Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası" (Most Innovative Islamic Bank- Türkiye 2025) ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, uluslararası finans dünyasının saygın organizasyonlarından International Finance Awards'ta başarıya imza attı.

Banka, " Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası" kategorisinde üst üste ikinci kez ödül kazandı.

Müşteri deneyimini odağa alan dijital çözümleri, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla göze çarpan banka, katılım finans ilkeleriyle uyumlu ürünleriyle de sektörde öne çıkıyor.

Finansal hizmetlerde teknolojiyi yenilikçi bakış açısıyla entegre eden banka, mobil uygulamaları ve yeni nesil ürünleriyle hem müşterilerine değer katıyor hem de katılım finans alanında öncülüğünü sürdürüyor.

International Finance Awards'ın söz konusu değerlendirmesi de bankanın teknoloji ve inovasyonu katılım finansıyla buluşturma vizyonunun uluslararası düzeyde de takdir gördüğünü ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Okan Acar, katılım finans alanında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme yolculuklarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Üst üste ikinci kez Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası ödülüne layık görülmenin, gayretlerinin uluslararası ölçekte de karşılık bulduğunu göstermesi açısından değerli olduğunu aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Bu ödülü, müşterilerimizin beklentilerini odağa alarak geliştirdiğimiz dijital çözümlerimizin ve yenilikçi yaklaşımımızın bir yansıması olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de katılım finansı çağın ihtiyaçlarıyla buluşturan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
