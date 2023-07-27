Kuveyt, İran ile deniz sınırını beklemeden Durra Gaz Sahası'nda petrol çıkarma faaliyetlerine başlıyor

Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, İran ile deniz sınırının çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda petrol çıkarma faaliyetlerine başlayacaklarını duyurdu. İran ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kuveyt, İran ile deniz sınırının çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda petrol çıkarma faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Kuveyt Petrol Bakanı Saad el-Barak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "Sky News Arabia" televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Barak, " Kuveyt, İran ile sınırın çizilmesini beklemeden Durra Gaz Sahası'nda arama ve üretim faaliyetlerine başlayacak." dedi.

İran ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Durra Gaz Sahası

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına "Araş" adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise "Durra" olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Mart 2022'de Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran ise söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğunu savunarak bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu.

Kuveyt, 3 Temmuz'da bölgede deniz sınırının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırmış, Tahran yönetimi ise konuya ilişkin açıklamada bulunmamıştı.