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KUTSO Başkanı Argat: Kütahya, savunma sanayi ekosistemine dahil edilmeli

KUTSO Başkanı Argat: Kütahya, savunma sanayi ekosistemine dahil edilmeli
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Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya ekonomisinin tek bir sektöre bağlı kalmadan çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentin yerli ve milli savunma sanayi ekosistemine dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya ekonomisinin tek bir sektöre bağlı kalmadan çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek, kentin yerli ve milli savunma sanayi ekosistemine dahil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kütahya'da üretim ve ihracatın yüzde 75'inden fazlasının seramik, çimento ve cam gibi taş ve toprağa dayalı sektörlerden oluştuğunu belirten Argat, sürdürülebilir büyüme için yeni sektörlerin geliştirilmesi ve KOBİ'lerin de ekonomik büyümeye dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kütahya'nın makine imalatı, döküm, metal işleme, otomotiv yan sanayi, kimya, maden ve refrakter alanlarında önemli bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Argat, kentin konumu ve lojistik imkanlarının da savunma sanayisi açısından avantaj sunduğunu kaydetti.

Başkan Esin Güral Argat, "Mesele sıfırdan bir sanayi kurmak değil; var olan kabiliyeti doğru yere koymak. Eskişehir'e kadar gelmiş olan bir sanayinin bütün bu avantajlara sahip olmamıza rağmen Kütahya'ya gelmemesi için hiçbir neden yok" dedi.

Savunma sanayisindeki yatırımların KOBİ'ler açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Argat, Kütahya'daki firmaların kalite, sertifikasyon ve üretim standartları açısından hazırlanarak ulusal ve uluslararası tedarik zincirlerine dahil edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kütahya'nın savunma sanayisine kazandırılması konusunda Cumhurbaşkanı ve Savunma Sanayii Başkanı ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıklayan Argat, kentin sanayi altyapısı, insan kaynağı ve üretim kabiliyetlerinin aktarıldığını belirtti.

Başkan Argat, "Kütahya'yı teknolojiyle üreten bir şehir yapma çabasındayız. Bu yolculukta kazanan tek bir sektör ya da tek bir firma değil, tüm Kütahya olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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