KUTO Başkanı Akdoğan, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar Forumu'na Katıldı

Güncelleme:
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, TOBB ve DEİK iş birliğinde Mısır'da gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı. Forumda, Mısırlı iş insanlarıyla görüşerek turizm alanında önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. Ayrıca, Türkiye ve Mısır arasındaki iktisadi ilişkilerin derinleştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında görüşmeler yaptı.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde 1-4 Şubat 2026 tarihlerinde Mısır'da gerçekleştirilen Türkiye- Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle düzenlenen organizasyonun ilk durağı İskenderiye oldu. Forumun en somut çıktılarından biri olarak Başkan Akdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem ile birlikte, Mısır'ın stratejik liman kentlerinden Marsa Matrouh Ticaret Odası Başkanı Kassem Taher Eissa ile turizm alanında kapsamlı bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde düzenlenen bu kritik buluşmaya, Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouk çevrim içi olarak katılım sağladı. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil'in yanı sıra iki ülkenin önde gelen iş insanları yer aldı. Görüşmelerde Türkiye ve Mısır arasındaki iktisadi ilişkilerin derinleştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Başkan Serdar Akdoğan, forum kapsamında yaptığı açıklamada Kuşadası'nın turizm potansiyelini ve bölgedeki yeni yatırım alanlarını Mısırlı temsilcilere aktardıklarını belirtti. Karşılıklı yatırım imkanlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akdoğan, Marsa Matrouh ile imzalanan protokolün iki ülke arasındaki kurumsal iş birliklerine büyük katkı sunacağını ifade etti. Forumun ikinci gününde Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ile birlikte temaslarına devam eden Akdoğan, 4 Şubat'a kadar Mısır'daki resmi görüşmelerini sürdürecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi



