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Kütahyalı İş Adamları, Zafer Havalimanı'nın Siyasete Alet Edilmemesini İstiyor

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Zafer Havalimanı'nın eleştirilmesine yönelik yaptığı açıklamada, havalimanının önemini vurguladı ve bu eserlerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kütahyalı iş adamları, kurulduğu günden beri hedeflenen yolcu sayısını yakalayamaması ve zarar etmesi sebebiyle muhalefet tarafından eleştiri konusu olan Zafer Havalimanı'nın siyasete alet edilmemesini istiyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Zafer Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eskioğlu, yapımını üstlenen firmaya ödenen bedellere rağmen, eserin değersizleştirilmesine karşı çıkarak, "Bunu yapmışız, ne yapacağız? Altına lastik takıp başka yere mi götüreceğiz? O eser burada kalacak ve bizim için önemli bir değer olacak" dedi.

1969-1979 yılları arasında babasının Azot Fabrikası'nda çalıştığını belirten Eskioğlu, "Azot fabrikası hala ortada duruyor, 1969'da kuruldu. Bu eserler zamanla daha değerli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Zafer Havalimanı'nın karşısında kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin de bu değeri artıracağını düşündüğünü belirten Eskioğlu, "Belki ufak tefek dokunuşlar gerekebilir, belki kargo aktarma merkezi veya teknik uçak bakımı yapılacak alanlar eklenebilir, ancak bu hava limanı bir değer olarak kalacak" dedi.

Siyasetle ilgili de görüşlerini paylaşan Eskioğlu, sanayiciler olarak siyaset malzemesi yapılmasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayarak, "Bu kazanılmış bir şeydir. Belki bazı yanlışlıklar yapılmıştır, düzeltilmiştir ama bunu kaldırıp götürecek halimiz yok. Bunun kavgasını yapmaya da gerek yok" diye konuştu.

Eskioğlu, devletin ulaşım gibi asli görevlerinin önemine de değinerek, "Bize yerel hizmet veriliyorsa, buna tepki göstermemek gerekir. Bu, geleceğe kalacak bir mirastır" şeklinde konuştu.

Eskioğlu, yapılan projelerin siyasete alet edilmeden eleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Eleştirelim, doğru yolu gösterelim. Ancak yapıldıktan sonra bunu siyasetin malzemesi yapmaktan vazgeçelim" dedi.

Kütahya Zafer Havalimanı

Zafer Havalimanı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan uluslararası havalimanı. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerine hizmet vermesi nedeniyle Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanıdır. Açıldığı tarih itibarıyla Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanıdır. 2012 yılında hizmete sunulan havalimanını IC İÇTAŞ firması 29 yıl 11 ay işletim süresi vererek ihaleyi kazanmıştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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