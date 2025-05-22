Kütahya'ya köylerin alt yapı desteği için 187 Milyon 592 bin TL ödenek

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kütahya'nın 2025 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneğinin 187 Milyon 592 Bin 101 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Köylerin altyapısını güçlendirerek, Kütahya'yı daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceklerini söyleyen Milletvekili Adil Biçer, "Kütahya'ya desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA