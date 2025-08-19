Kütahya Valisi Işın, Gürpınar Köyü'ndeki Sosyal Tesis İnşaatını İnceledi

Kütahya Valisi Işın, Gürpınar Köyü'ndeki Sosyal Tesis İnşaatını İnceledi
Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesine bağlı Gürpınar Köyü'nde yapımı devam eden sosyal tesisin inşaatında incelemelerde bulundu. Tesisin, köy halkının kendi imkanlarıyla yapıldığı belirtildi.

Toplam 285 metrekare alan üzerine inşa edilen tesisin tamamen köy halkının kendi imkanlarıyla yapıldığı belirtildi. Gürpınar Köyü Muhtarı Hüseyin Korkmaz, devam eden çalışmalar hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verdi.

İnceleme programına, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve köylü halkı katıldı.

Vali Musa Işın, köy halkının dayanışma örneği göstererek gerçekleştirdiği bu çalışmanın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

