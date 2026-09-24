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Kütahya Tavşanlı'da üreticilere dağıtılan aspir tohumlarının hasadı sürüyor

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Kütahya Tavşanlı'da üreticilere dağıtılan aspir tohumlarının hasadı sürüyor
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Kütahya Tavşanlı'da 'Aspir Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında üreticilere dağıtılan aspir tohumlarının hasadı sürüyor. Projeyle aspir üretiminin yaygınlaştırılması, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin alternatif ürünlerle desteklenmesi hedefleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Aspir Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan aspir tohumlarının hasadına devam ediliyor.

Proje kapsamında üreticilere ulaştırılan aspir tohumları toprakla buluşurken, yetiştirilen ürünlerin hasat süreci de sürüyor. "Aspir Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" ile aspir üretiminin yaygınlaştırılması, üretim deseninin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin alternatif ürünlerle desteklenmesi hedefleniyor. Yetkililer, yürütülen çalışmaların üretime katkı sunduğunu belirterek tüm üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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