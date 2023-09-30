Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu Gediz'de toplandı

Kütahya Tasarım Teknokent Yönetim Kurulu, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'nın daveti üzerine Eylül ayı toplantısını Gediz Gençlik Merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantıya Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Teknokent Genel Müdürü Prof.Dr. Ersan Öz, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya 1.Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Tunahan Ergün, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Özyaşar, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yenipazar ve Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Özen, hazır bulundu.

Kütahya Teknokent Yönetim Kurulu üyelerini Gediz'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Özen, "Bu ay ki olağan yönetim kurulu toplantısını Gediz'de gerçekleştirdik. Toplantıda ilimiz ve ilçemizin gelişmesi konusunda gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı. Yapılan toplantı sonunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile İlçemizin gelişmesi ve kalkınması ile ilgili Kamu ve STK Yöneticileri ile Görüş alışverişinde bulunduk. Bu tür organizasyonlar kurumlar ve STK'lar arasında bir bağlantı oluşturuyor. Davetimize icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA