Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi 73. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kütahya'nın 26 bin 784 üyesiyle en büyük sivil toplum kuruluşu olan S.S. Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin seçimli 73. Olağan Genel Kurul toplantısını, ortakların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel kurulda yeni döneme dair güven tazeleyen kooperatif yönetimi, verdikleri destekten dolayı üyelerine teşekkür ederek, hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Yönetimden yapılan açıklamada, "Bizlere inanan, güvenen, destek veren ve vermeyen tüm ortaklarımızı mahcup etmeyecek, sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz. En büyük teşekkürü, işlerinin en yoğun döneminde genel kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran çiftçilerimize, üyelerimize ve kooperatifimize emek vermiş tüm yönetim, denetim kurulu üyeleri ile personelimiz hak etmiştir" denildi.

Kooperatif yönetimi ayrıca yeni dönemde göreve başlayan Mustafa Özdemir'e başarılar diledi.

Genel Kurul'a; Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, S.S. Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, Divan Başkanı Murat Akar ve Divan Heyeti, bakanlık temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. - KÜTAHYA