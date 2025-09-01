Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi 73. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi 73. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın en büyük sivil toplum kuruluşu S.S. Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi, 73. Olağan Genel Kurul toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Kooperatif yönetimi, yeni dönemde hizmetlerini artırma sözü vererek üyelere teşekkür etti.

Kütahya'nın 26 bin 784 üyesiyle en büyük sivil toplum kuruluşu olan S.S. Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin seçimli 73. Olağan Genel Kurul toplantısını, ortakların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

Genel kurulda yeni döneme dair güven tazeleyen kooperatif yönetimi, verdikleri destekten dolayı üyelerine teşekkür ederek, hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini ifade etti. Yönetimden yapılan açıklamada, "Bizlere inanan, güvenen, destek veren ve vermeyen tüm ortaklarımızı mahcup etmeyecek, sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz. En büyük teşekkürü, işlerinin en yoğun döneminde genel kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran çiftçilerimize, üyelerimize ve kooperatifimize emek vermiş tüm yönetim, denetim kurulu üyeleri ile personelimiz hak etmiştir" denildi.

Kooperatif yönetimi ayrıca yeni dönemde göreve başlayan Mustafa Özdemir'e başarılar diledi.

Genel Kurul'a; Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, S.S. Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, Divan Başkanı Murat Akar ve Divan Heyeti, bakanlık temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var

6'lık deprem ülkeyi yerle bir etti! 600'den fazla can kaybı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi

Çin'de bir araya geldiler! Görüşmeye Erdoğan'ın uyarısı damga vurdu
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti

Ünlü iş insanı borç listesi bırakıp hayatına son verdi
Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı

Sergen'i Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu semtlerde ev sahipleri şokta, kiracılar için ise yeni zam dalgası yolda

Bu semtlerde ev sahipleri şokta! Kiracılar için yeni zam dalgası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.