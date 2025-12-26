Kütahya'da sanayi ve üniversite güçlerini birleştirdi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında, sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kıziltoprak, Kütahya OSB Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törenle iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında; üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, staj ve istihdam imkanlarının artırılması ile ortak eğitim, proje ve Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Protokole ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, sanayi ile üniversite arasındaki güçlü bağın önemine dikkat çekerek, "Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücünün artırılması nitelikli insan kaynağıyla doğrudan ilişkilidir. Bu protokol sayesinde öğrencilerimizi eğitim hayatları devam ederken sanayiyle buluşturmayı ve teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerini amaçlıyoruz. İş birliğinin hem gençlerimizin istihdamına hem de firmalarımızın doğru insan kaynağına ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz saha deneyimi kazanacak"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kıziltoprak ise üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası iş hayatına en donanımlı şekilde hazırlamak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kütahya OSB ile hayata geçirilen bu protokol, öğrencilerimizin sahada deneyim kazanmalarına ve sanayinin gerçek ihtiyaçlarını yakından tanımalarına imkan sağlayacaktır. İş birliğinin hem öğrencilerimiz hem de Kütahya sanayisi için önemli kazanımlar oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol doğrultusunda öğrenciler, Kütahya OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalarda staj yapma imkanı bulacak. Ayrıca OSB Akademi çatısı altında düzenlenecek eğitimler, seminerler ve teknik gezilerle öğrencilerin iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanması sağlanacak. İş'te OSB Kariyer Platformu üzerinden iş ve staj ilanları da öğrencilere doğrudan ulaştırılacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında hayata geçirilen bu iş birliğiyle, üniversite-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi, gençlerin kariyer yolculuklarına somut katkılar sunulması ve Kütahya sanayisinin insan kaynağı kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. - KÜTAHYA