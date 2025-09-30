Kütahya OSB, 150 Hektarlık Yeni Yatırım Alanı ile Sanayicilerin Hizmetinde

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, sanayicilere yeni yatırım alanları sunmaya devam ediyor. 150 hektarlık 3. Genişleme Alanı'nda arsa tahsis ön başvuruları 6 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Sanayiciler, 26 Ekim 2025 tarihine kadar meydip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yeni genişleme alanıyla birlikte Kütahya Osb, altyapısı hazır parselleri, kesintisiz enerji ve güçlü lojistik avantajlarıyla yatırımcılar için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eeskioğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak 150 hektarlık 3. Genişleme Alanımızı yatırımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. Demiryoluna 1 km, havaalanına 40 km, limana 150 km uzaklıktaki stratejik konumumuz, TR33 teşvik avantajlarımız, kesintisiz enerji ve güçlü altyapımızla sanayicilerimize önemli fırsatlar sağlıyoruz. Hedefimiz, yatırımcılarımız için üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve Kütahya'yı sanayide bölgesel bir cazibe merkezi haline getirmektir." - KÜTAHYA