Haberler

Kütahya İl Özel İdaresinden eğitime ve kamu hizmetlerine güçlü destek

Kütahya İl Özel İdaresinden eğitime ve kamu hizmetlerine güçlü destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında eğitim ve kamu hizmetlerine yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Yeni okullar inşa edildi, mevcut okulların bakım ve onarımları tamamlandı. Ayrıca, kamu binaları da modernize edilerek hizmete açıldı.

Kütahya İl Özel İdaresi, 2025 yılında eğitime ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlarıyla kente katkı sunmayı sürdürdü. Çocukların geleceğe daha iyi şartlarda hazırlanabilmesi amacıyla yapılan eğitim yatırımları kapsamında il genelinde önemli projeler hayata geçirildi.

İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı içerisinde merkez ilçe ve diğer ilçelerde toplam 2 okulun yapımı tamamlanırken, 3 okul geçici kabul aşamasına getirildi. Yapımı devam eden 5 okulun ise 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.

Yeni okul yapımlarının yanı sıra mevcut eğitim kurumlarının bakım ve onarım çalışmalarına da önem veren İl Özel İdaresi, il genelinde 6 okulun bakım ve onarımını tamamlayarak Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve modern ortamlarda sunulabilmesi amacıyla kamu binalarına yönelik yatırımlar da 2025 yılında devam etti. Bu kapsamda il genelinde 5 hizmet binası tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulurken, 1 hizmet binası da geçici kabul aşamasına getirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi yetkilileri, daha yaşanabilir bir Kütahya için eğitimden kamu hizmetlerine kadar her alanda yatırımların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu