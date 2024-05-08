Kütahya'da Zirai Don Olayı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Hisarcık ve Şaphane ilçeleri ile köylerinde yaşanan zirai don olayı sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Hisarcık ve Şaphane ilçeleri ile köylerinde yaşanan zirai don olayı sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelince ilçe merkezi köylerde yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerden gelen talepler doğrultusunda meyve bahçelerinde ve ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. - KÜTAHYA