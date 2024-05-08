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Kütahya'da Zirai Don Olayı Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

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Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Hisarcık ve Şaphane ilçeleri ile köylerinde yaşanan zirai don olayı sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Hisarcık ve Şaphane ilçeleri ile köylerinde yaşanan zirai don olayı sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelince ilçe merkezi köylerde yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerden gelen talepler doğrultusunda meyve bahçelerinde ve ekili tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çavdarhisar Dumlupınar Aslanapa Altıntaş Hisarcık Şaphane Kütahya Emet Tarım Hava Durumu Ekonomi Güncel Haberler

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