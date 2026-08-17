Kütahya'da yüzde 75 hibeli nohut projesinde rekolte yüksek
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE projesi kapsamında Kütahya Merkez Büyük Saka Köyü'nde yüzde 75 hibeli nohut tohumu desteğiyle ekilen 15 dekarlık alandan dekarda 170 kilogram olmak üzere toplam 2 bin 550 kilogram kaliteli nohut hasadı yapıldı. Proje ile tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli ürün elde edilmesi hedeflenirken, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi kapsamında yüzde 75 hibeli nohut tohumu desteğinden yararlanan Kütahya Merkez Büyük Saka Köyü'nde proje kontrolleri gerçekleştirildi.
Yapılan hasat sonucunda dekardan yaklaşık 170 kilogram verim elde edildi. Proje kapsamında ekimi gerçekleştirilen 15 dekarlık alandan toplam 2 bin 550 kilogram kaliteli nohut hasadı yapıldı. Üreticilere sağlanan desteklerle tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli ürün elde edilmesi hedeflenirken, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu temennisinde bulunuldu.