Kütahya'da yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 1 Temmuz 2022 tarihinde temelini atılan yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldığını belirtti.

İl Başkanı Mustafa Önsay, 1 Temmuz 2022 tarihinde temelini atılan, 22 dönümlük arazide, 7 bin metrekareye oturan 25 bin metrekare kapalı alanı, 16 duruşma salonu ve tüm içeriğiyle Kütahya'da vatandaşların hukuki sorunlarına çözüm bulunacak yeni Adliye Sarayı inşaatında yüzde 80'e ulaşıldığını söyledi.

Başkan Önsay, "Kütahya Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile birlikte ziyaret ettiğimiz yeni Adliye Sarayı inşaat alanında müteahhit firma yetkilisinden inşaatın son durumu ile ilgili bilgiler aldık.100 Milyon bedelle ihalesi yapılan inşaatın 20 Ekim 2024 olarak belirlenen teslim tarihine yetişeceği beklenirken, Yeni Adli Yıl ile birlikte hizmete girmesi de hedefleniyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şehrimizin bu husustaki problemlerinin çözümüne dair ilk adımın atılmasında emeği olan önceki Bakanımız Bekir Bozdağ'a, mevcut Bakanımız Yılmaz Tunç'a ve bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA