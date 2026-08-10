Kütahya'da Yangın Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Kütahya-Gediz karayolu Kireç Köyü yakınlarında çıkan yangında tarım arazileri ve ormanlık alan zarar gördü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, etkilenen ekili alanlarda inceleme yaparak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.
Kütahya-Gediz karayolu Kireç Köyü yakınlarında meydana gelen ve tarım arazileri ile ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ardından, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yangından etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Zarar gören ekili alanlar yerinde incelenerek gerekli tespitler yapıldı.