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Kütahya'da Tarımsal Kalkınma İçin 732 Milyon Lira Destek

Kütahya'da Tarımsal Kalkınma İçin 732 Milyon Lira Destek
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Kütahya Valisi Musa Işın, tarıma yapılan desteklerin sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğunu belirtti. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından sağlanan 732 milyon liralık destek ile birlikte kadın çiftçilere ve gençlere yönelik projelerin tarımsal üretimi artıracağı vurgulandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, tarım sektörüne yapılan desteklerin sadece üretimi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından Kütahya'ya 732 milyon liralık proje desteği sağlandığını açıklayan Vali Işın, bunun yanı sıra yaklaşık 200 milyon liralık yasal desteklemelerle birlikte toplamda 500 milyona yakın bir kaynağın tarımsal faaliyetlere aktarıldığını vurguladı.

Kadın çiftçilere ve girişimcilere verilen desteklerin önemine dikkat çeken Vali Işın, Aslanapa'da kurulacak hayvancılık organize bölgesi sayesinde bölgede önemli bir et üretimi ve hayvancılık faaliyeti gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu yatırımlardan en iyi şekilde yararlanmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Vali Işın, gençlerin tarıma teşvik edilmesinin ve köylerde tarımsal kalkınmanın sağlanmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kütahya'nın tarımsal üretimdeki payının yüzde 11 civarında olduğunu belirten Vali Işın, bu oranı daha da yukarılara taşımak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yapılan desteklemelerin bu hedefe ulaşmada büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kütahya'da 3 bin 985 üreticiye destek sağlandı

Projelerin finansmanı kapsamında, 8 milyon 660 bin 750 lirası Tarım ve Orman Bakanlığı katkısı, 6 milyon 160 bin 750 lirası ise çiftçi katkısı olmak üzere toplam 14 milyon 821 bin 500 liralık bir bütçe ayrıldığı belirtildi. Bu bütçeyle il genelinde toplam 3 bin 985 üreticinin 27 bin 115 dekarlık tarımsal alanda üretim yapması hedefleniyor.

Törenin sonunda üreticilere tohumları teslim edilerek, projenin tarımsal kalkınma açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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