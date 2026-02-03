Haberler

Kütahya il koordinasyon toplantısı Çavdarhisar'da yapıldı

Kütahya il koordinasyon toplantısı Çavdarhisar'da yapıldı
Güncelleme:
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 yılının ilk il koordinasyon toplantısı Çavdarhisar ilçesinde yapıldı. Toplantıda 2025 projeleri değerlendirildi ve 2026 yılına yönelik planlamalar yapıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla 2026 yılının ilk il koordinasyon toplantısı Çavdarhisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Çavdarhisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2025 yılı içerisinde yürütülen projeler ve faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. İl genelinde yapılan çalışmaların sonuçları ele alınırken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantının devamında ise 2026 yılında merkez ilçe başta olmak üzere tüm ilçelerde uygulanması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tarım ile hayvancılık alanındaki çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla istişareler gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
