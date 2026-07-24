Kütahya'da TAKE Programı ile Üreticilere Tohum Desteği

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı kapsamında üreticilere yönelik tohum destekleri devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nohut Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 494 üreticiye, 6 bin 800 dekarlık alanda ekilmek üzere 85 bin 100 kilogram nohut tohumu teslim edildi.

Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında ise bin 26 üreticiye, 13 bin 500 dekarlık alanda kullanılmak üzere 5 bin 600 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Kuru Fasulye Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında da 127 üreticiye, 400 dekarlık alanda ekilmek üzere 4 bin 25 kilogram kuru fasulye tohumu verildi.

Projeler kapsamında dağıtılan tohumlar, yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere ulaştırılırken, toplam yatırım tutarının 8 milyon 900 bin TL olduğu bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı