Emet'te Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 3 bin litre kapasiteli süt soğutma tankı

Güncelleme:
Kütahya İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3 bin litre kapasiteli süt soğutma tankını Emet ilçesindeki Gürpınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim etti. Yeni tank, 82 süt üreticisine hijyenik koşullarda süt muhafaza imkanı sunarak, kalite kayıplarını önleyecek ve pazarlama fırsatlarını artıracak.

Kütahya İl Özel İdaresi ile Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde temin edilen 3 bin litre kapasiteli süt soğutma tankı, Emet ilçesine bağlı Gürpınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen teslimle birlikte, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren 82 süt üreticisi modern soğutma imkanına kavuştu. Yetkililer, yeni tank sayesinde sütün hijyen şartlarında muhafaza edileceğini, kalite kayıplarının önüne geçileceğini ve soğutulmuş sütle pazarlama imkanlarının önemli ölçüde artacağını ifade etti.

Projenin, bölgede hayvancılığın geliştirilmesine ve üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti

