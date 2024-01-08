Kütahya'da Sofular Göleti tamamlandı, tarım arazileri sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Sofular Göletinin tamamlanarak su tutulmaya başlandığı müjdesini verdi.

Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu çerçevede gövde dolgusu tamamlanarak su tutmaya başlayan Kütahya'nın Pazarlar ilçesi Sofular Göletinde depolanacak su ile bin 340 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.

"Bölge insanına ek gelir sağlanacak"

Temelden 24,5 metre yüksekliğe sahip Kütahya Pazarlar Sofular Göletinin 460 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Balta, "Sofular Göleti ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2024 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 13,5 Milyon TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir 'dedi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA