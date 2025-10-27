Haberler

Kütahya'da Salamura Zeytin Yapımına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, vatandaşlar sağlıklı ve ekonomik salamura yeşil ve siyah zeytin yapımına yöneliyor. Akhisar'dan getirilen zeytinler, ilçede büyük ilgi görüyor ve yerel halk zeytinleri makinede işleyerek zahmetten kurtuluyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşların son yıllarda sağlıklı ve ucuza mal olan salamura yeşil ve siyah zeytin yapımına yöneldiği bildirildi.

Zeytinin hasat döneminin başlamasıyla ilçe pazarına Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirilen siyah ve yeşil zeytinler vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. İlçede son yıllarda evlerde salamura zeytin yapımının yaygınlaştığına dikkat çeken zeytin satıcısı Mustafa Korkmaz, "Akhisar'dan getirdiğimiz yeni mahsul yeşil zeytinin kilosunu 70-120 TL, siyah zeytinin kilosunu ise 100-160 TL arasında satıyoruz. Bu yıl zeytin üretimindeki düşüş yüzünden fiyatlar biraz yüksek olsa da halk sağlıklı ve piyasa fiyatının altında mal ettiği salamura zeytini tercih ediyor. Ayrıca halkımızın satın aldığı yeşil zeytinleri makinede kırıp veya çizerek teslim ediyoruz. Böylece vatandaş çizme ve kırma zahmetinden kurtulmuş oluyor. Satışlarımız çok iyi gidiyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
