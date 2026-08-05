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Kütahya'da ORKÖY Destekleri Tamamlandı: 116 Haneye Kredi ve Hibe

Kütahya'da ORKÖY Destekleri Tamamlandı: 116 Haneye Kredi ve Hibe
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı ORKÖY projeleri kapsamında orman köylüsüne yönelik kredi ve hibe desteklerini tamamladı. 84 haneye süt sığırcılığı, 25 haneye traktör, 4 haneye motorlu testere ve 3 haneye tomruk çekme vinci desteği verilerek toplam 116 haneye ulaşıldı. Bu desteklerle üretim kapasitesinin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi hedefleniyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı ORKÖY projeleri kapsamında orman köylüsüne yönelik kredi ve hibe desteklerini tamamladı.

Yerinde kalkınmayı desteklemek amacıyla sağlanan ORKÖY destekleri kapsamında 84 haneye süt sığırcılığı, 25 haneye traktör, 4 haneye motorlu testere ve 3 haneye tomruk çekme vinci (tambur) desteği verildi.

Toplam 116 haneye ulaştırılan kredi ve hibe destekleriyle orman köylüsünün üretim kapasitesinin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi hedeflenirken, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, orman köylüsünün üretime katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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