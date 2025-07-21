Kütahya'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) ev sahipliğinde İş Kurumu ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen, borsa üyelerinin de istihdam sağladığı Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) çerçevesinde işbirliği yapılan paydaşlarla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya'daki istihdamın geliştirilmesi ve nitelikli iş gücünün artırılması adına kurumlar arası iş birliğinin kritik rol oynadığını vurguladı. Gültekin, İş Kurumu ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirilen NİYEP çerçevesinde borsa üyelerinin talepleri doğrultusunda açılan kurslarla bugüne kadar 20'yi aşkın kişinin istihdam edildiğini, halen devam eden akaryakıt satış elemanı ve reyon görevlisi kurslarıyla birlikte bu sayının 100'e ulaşacağını ve borsa üyelerinden NİYEP çerçevesinde başvuruların devam ettiğini belirtti. Gültekin, KÜTBO olarak mesleki gelişimi destekleyen, istihdamı arttıran her türlü projeye katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise, üniversitelerin yalnızca eğitim değil aynı zamanda bilgi üreten ve bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren kurumlar olması gerektiğini vurguladı. Üretilen bilginin istihdama doğrudan katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Kızıltoprak, üniversite olarak sanayi ile kurdukları iş birlikleri çerçevesinde dijital ve teknik yeterliliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Rektör Kızıltoprak, teknolojik altyapının geliştirilmesinin istihdamı destekleyici etkisine dikkat çekerek, hızla değişen iş ve eğitim dünyasına uyum sağlanması adına üniversite olarak kendilerini sürekli yenilediklerini ve bu doğrultuda sanayi-akademi iş birliğini güçlendirecek sürdürülebilir modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kızıltoprak, NİYEP'in bu yaklaşımın somut bir parçası olarak nitelikli işgücü istihdamına katkı sağladığını dile getirdi.

İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, konuşmasında Kütahya'nın ekonomik dinamizmini artırmak ve iş gücünün kalitesini yükseltmek adına NİYEP'in hayata geçirildiğini söyledii. Şahin, NİYEP gibi projelerin iş gücü piyasasının gerçek ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduğunu, eğitim programlarının sektörden gelen taleplerle şekillendirildiğini vurguladı. Ayrıca işverenlerle sürekli diyalog halinde olduklarını ve piyasanın değişen koşullarına hızlı yanıt verecek dinamik programlar oluşturduklarını belirten Şahin, kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilerek sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.

Toplantıda projenin genel hedefleri, yerel aktörlerin sorumlulukları ve önümüzdeki süreçte uygulanacak stratejiler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. Ardından NİYEP çerçevesinde KÜTBO eğitim salonunda eğitim gören kursiyerler ziyaret edildi.

Toplantıya KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İş Kurumu İl Müdürü Erdoğan Şahin, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Akıncı ve Meclis Üyesi Nüfide Erdurgut, İş Kurumu Kütahya Şube Müdürü Ahmet Karaaslan, Prof. Dr Ercan Taşkın, Doç Dr. Cevat Söylemez, DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi Görevlileri ile İŞKUR yetkilileri katıldı. - KÜTAHYA